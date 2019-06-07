與陸配歡慶端午 張小月贈福建姊妹香包

（中央社台北7日電）端午節前夕，海基會舉辦餐敘，並準備粽子及香包，與陸配一同慶祝。海基會董事長張小月更致贈香包，讓來自福建的陸配驚喜表示「自己在大陸從沒收到香包，沒想到第一次經驗在台灣」。

海峽交流基金會今天透過新聞稿表示，近期舉辦的關懷全台陸配活動，移師桃園與當地陸配姊妹餐敘，互相「交流兩岸習俗」。張小月還帶了「神秘小禮物」送給這些陸配。

來自福建漳州的蔡花珍，本身也是桃園市新住民委員會委員，特別分享兩岸過端午節的經驗。

她說自己「是姊妹中的幸運兒，福建與台灣語言相通、飲食相近，生活習慣幾乎可以無縫接軌，不用遷就習俗」，福建的端午節也划龍舟、掛艾草，自己雖然知道香包，但沒收過，沒想到第一次收到，就是海基會準備的，十分驚喜。

至於端午節飲食，蔡花珍表示，自己在福建吃過3種粽子，也就是台灣的北部粽、南部粽和沾糖的鹼粽，幾乎一模一樣，現在因為住在桃園，過節也跟著吃台灣的北部粽與大陸各省不同的口味，因為姊妹們包完就會分送，她還曾吃過包紅棗的粽子，相當特別。

老家在彰化的張小月則希望陸配也要吃南部粽，她說，「台灣每年在端午節期間，就會出現南北粽之爭，自己雖然沒有特別偏好，但喜歡嘗試新口味，『紅棗』聽起來就讓人想試試看」。（編輯：繆宗翰/張淑伶）1080607