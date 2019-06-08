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館長拒列時力不分區立委 黃國昌：仍可合作

最新更新：2019/06/08 12:35

（中央社記者王鴻國新北8日電）立委黃國昌今天證實，他請益之旅第2站拜訪「館長」陳之漢，曾邀館長參與選舉並列時代力量不分區立委，館長雖拒絕，但因信念相同，未來仍可在不同工作領域合作。

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢日前在直播中說明立委黃國昌曾徵詢他擔任時代力量不分區立委的意願，但館長認為他的事業仍在發展階段，且社會還不能夠接受他這種人，予以婉拒。

黃國昌今天上午受訪時表示，館長對政治人物及台灣的國會，一直以公民立場扮演監督角色，不分藍綠。他和館長一直有透過間接管道聯繫，6日晚上到館長家拜訪，是他6月開始進行個人請益之旅中的第2站。

黃國昌表示，他和館長在長達3小時的深談中，談論到更大格局的議題，也就是台灣要的是什麼樣的政治，當大家把目光放在兩大黨總統初選上，但他關注的是立法院的組成，因為，台灣需要兩大黨不過半新國會，必須有第三力量強力制衡，也因此，時代力量需要更強社會聯結與參與。

他認為館長雖拒絕列時力不分區立委的邀約，但仍認同國會應建立第三力量理性監督的理念，館長有自己的生涯規劃及對員工應負的責任，只要大家有共同信念，未來仍可在不同工作領域上合作。

黃國昌強調，他對2020後台灣需要什麼樣的新政治及自己應位於什麼樣的戰門位置，都會等請益之旅結束後對外清楚報告。但他認為關鍵仍在於時代力量能不能擺脫小綠的標籤，如果時代力量仍決定當小綠，他就會離開這個政黨。（編輯：李錫璋）1080608

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