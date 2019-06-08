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吳新興訪巴拉圭 阿布鐸重申邦誼穩固盼台商投資

最新更新：2019/06/08 18:52

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）僑務委員會今天表示，僑委會委員長吳新興訪問南美友邦巴拉圭並晉見巴國總統阿布鐸。阿布鐸重申，巴台享有共同價值觀，兩國邦誼在其總統任期內穩固友好；他非常期待台商赴巴投資設廠。

僑委會發布新聞稿表示，吳新興、外貿協會副董事長莊碩漢、世界台灣商會聯合總會總會長游萬豐等人，6月6日抵達巴拉圭訪問。吳新興一行人在駐巴拉圭大使周麟陪同下，7日晉見阿布鐸（Mario Abdo Benitez）。

僑委會表示，阿布鐸在會見中重申巴拉圭與台灣享有共同價值觀，兩國邦誼不是利益的結合。他並強調台巴邦誼在其總統任期內穩固友好，也非常期待台商前往投資設廠。

同時，阿布鐸也說明巴拉圭的經濟願景與投資利基，邀請台灣的科技廠商赴巴投資設廠，進而進軍南方共同市場，讓巴拉圭成為台商在南美洲布局的策略夥伴。

僑委會表示，吳新興在巴國的行程還包括7日拜會巴國歸國及避難僑民發展部長儒易斯（Edgar Ruiz），此為政府僑務機關首長拜會他國僑務機關的首例。雙方會談後，儒易斯接著與周麟主持台灣政府捐贈17套桌上型電腦及多功能事務機的捐交典禮。

儒易斯表示，台灣捐贈的資訊設備協助歸國及避難僑民發展部在巴國各省擴大服務項目及對象。周麟致詞時表示，欣見可利用資訊設備協助提升該部的服務品質，並期待僑委會與巴國歸國及避難僑民發展部可成為強化兩國僑民連結的重要橋梁。

此外，僑委會指出，吳新興、游萬豐及中南美洲台灣商會聯合總會總會長張德輝一行人在周麟陪同下，拜會巴拉圭第一夫人席凡娜（Silvana Abdo），並見證中南美洲台灣商會聯合總會支持巴國第一夫人辦公室推動San Ignacio醫院母乳銀行計畫捐贈典禮。

席凡娜表示，感謝來自台灣源源不絕的愛心；母乳銀行是其辦公室目前推動的重要婦幼福利計畫之一，將妥善使用台灣的愛心捐款，成立全國第二間母乳銀行。她期盼，未來能與旅巴台僑繼續攜手合作，進行更多嘉惠巴國人民福祉的合作計畫。（編輯：趙蔚蘭）1080608

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