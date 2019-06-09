香港反送中遊行 綠委：證明中國不可信

（中央社記者陳俊華台北9日電）香港今天舉行「反送中」遊行。民進黨立委林靜儀說，中國承諾的民主都會一一推翻，證明中國的不可信；時代力量立委黃國昌說，香港人所處的環境比台灣惡劣太多，佩服香港年輕人永不放棄。

香港泛民主派今天為反對政府修訂逃犯條例而發起「反送中」遊行；香港警方晚間公布，遊行隊伍共有15.3萬人離開維園。

民進黨國際部主任、立委林靜儀晚間向中央社記者表示，香港這次的遊行，有滿多台灣朋友關注，台灣也有很多關心民主的朋友對香港的狀況感到悲觀，一旦被中國接手後，當初承諾的「民主」都會一一推翻，再次證明中國的不可信。

林靜儀說，但畢竟香港是中國的特區，與台灣是獨立自主的國家不同，不能拿香港狀況來援引台灣；但就整個區域和平、民主來講，希望大家共同堅守民主價值，在台灣只能看著香港一路被中國剝奪自治的現實，對台灣也是重大警醒，但只能表達支持香港。

林靜儀表示，以台灣作為在中國旁邊的國家來說，期待中國「民主化」、要給香港高度自治是滿困難的事，因此，聯合周邊的民主國家，包括日本、韓國、菲律賓等一起抗衡中國極權國家，是台灣當前重要任務。

時代力量立委黃國昌接受中央社記者訪問時說，佩服香港人永不放棄的努力，因為在雨傘革命以後，中共跟港府蠻橫的作為，讓大家都很憤怒、也很難過，他觀察香港的年輕人，是從來沒有放棄，很多領導人雖然因此入監，還是一棒接一棒，持續有人努力。

黃國昌表示，反對送中條例，對香港人來講，這是最基本人身自由的保護，「已經退無可退」，看到今天有50萬人站出來，覺得很感動，也希望能給台灣朋友一些啟示，香港人所處的環境比台灣惡劣太多都沒放棄，沒有人會比香港人能更深切感受到中共極權政體下，對人身自由的傷害。

他也說，在台灣這邊，無論是為了個人利益、政黨利益也好，要跟中共唱和的政客，奉勸他們三思。（編輯：林沂鋒）1080609