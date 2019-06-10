郭台銘斥蔡衍明黑郭只是為了跟國台辦邀功

（中央社記者葉臻新北10日電）鴻海董事長郭台銘今天上午召開記者會，怒斥旺旺集團董事長蔡衍明「黑郭」是為了跟北京國台辦邀功，他強調自己是為中華民國生存而戰，蔡衍明「是為個人老闆的利益而戰」。

郭台銘今天上午召開記者會，針對G20貿易發展與香港「反送中」議題發表看法，他拿出預備好的報紙表示，香港反送中的新聞各報都是頭版，只有中國時報登在第九版，「我都懷疑他敢不敢登了」，而且還只登了一小截。

郭台銘拿出中國時報，情緒激動的表示，各大報只有中國時報今天的頭版沒有登反送中，登的卻是郭台銘與庶民經濟越來越遠，「這不是黑郭是什麼」。

他強調自己從小的家，4坪大卻住了6個人，初中一年級開始就自己打工，沒跟家裡拿錢，「我不是庶民是什麼？」

郭台銘怒斥，黑郭之所以重要，是因為蔡衍明要去跟北京國台辦邀功，蔡衍明不為中華民國的生存報導，而是為了個人，「因為他不甘心他的首富讓給我」，他強調自己是為中華民國生存而戰，蔡衍明則是為個人老闆的利益而戰。

被問及香港「反送中」遊行，是否會擔憂民眾認為國民黨候選人親中，甚至讓一國兩制、香港的情況發生，郭台銘表示，香港的一國兩制是失敗的，這也是他為什麼當初力勸韓國瑜不要進入中聯辦的原因，「我們必須堅持中華民國自由民主的制度」。

郭台銘表示，他在3月中旬、尚未決定要參選總統的時候，在香港時就跟韓國瑜說明，希望他不要進中聯辦、不要進國台辦，「我不怪韓市長，他被某一些媒體在背後操控」，他強調，他當時只是想要保護韓國瑜，但後來就發現他被某些媒體操控。

郭台銘強調，中華民國的參選人任何人都不應該受到任何中國大陸的絲毫影響我們的選舉。

郭台銘被問及G20共識出來，其中提到全球貿易戰，貿易與地緣政治緊張加劇是全球經濟成長的最大風險，疑似因美國反對，公報刪除「迫切需要」解決貿易爭端的措辭。

郭台銘表示，美國堅持要把這句話拿掉，是希望在6月28日在大阪舉行的峰會上，創造一個和諧的氣氛，據他目前的情資，偏向G20簽不成，他強調貿易戰爭越來越緊張，我們的國家機器不能面對選舉就停擺，現在世界局勢動盪不安，總統應該多花點時間關心國政。

郭台銘表示，總統現在在選舉，國政停擺，「你不動不代表世界不動，怎麼不少跑點廟宇，多開點國安會議」。

郭台銘表示，6月28日要在大阪召開的G20峰會，要做什麼樣的決策？影響到台灣的外貿有多少？影響到台灣的貨幣、股市又會如何？從現在起不到18天，政府有任何的預警措施、配套辦法嗎？

郭台銘表示，將來這種經濟的變化，跟政治的影響力越來越緊密，若他有了政府的機制，能讓台灣變成當初的新加坡，在整個世界經濟格局重塑的過程中，扮演一個非常關鍵的角色，在這個過程中只有他最合適出來領導台灣經濟。（編輯：張銘坤）1080610