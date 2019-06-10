王金平：國民黨階級對立嚴重 勿繼續發展

南投縣王金平之友會10日在草屯寶島時代村成立，前立法院長王金平（前右2）、南投縣議會議長何勝豐（前右3）、寶島時代村董事長江欽良（前右）等人出席。中央社記者蕭博陽南投縣攝 108年6月10日

（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）前立法院長王金平今天說，國民黨現在「階級對立」問題嚴重，有人說代表庶民，另一方是權貴，這會造成階級對立，很難化解，國民黨要團結，總統初選階段勿繼續發展階級對立。

南投縣王金平之友會下午在草屯鎮寶島時代村舉行成立大會，會長由南投縣農會總幹事曾明瑞擔任，南投縣議會議長何勝豐、寶島時代村董事長江欽良、草屯鎮長簡景賢、南投縣農會理事長胡嘉宸等人出席，數百名支持者到場對王金平高喊「總統好」，現場氣氛熱烈。

王金平致詞指出，「可以不用報名就考試、不用登記就參加選舉，有這種事嗎？你們說這樣奇不奇怪」，因此，他決定不參與中國國民黨黨內總統初選，但他不是退出初選，且會持續勤走基層來聆聽人民心聲，這是他最重要且該做的事。

他表示，國民黨現在內部不團結，若只是路線不同而起爭執或個人恩怨，都容易化解，但黨內現在嚴重問題是「階級對立」。

王金平指出，有人說，某人陣營代表庶民，另一方則是權貴，如此權貴與庶民的說法，造成階級對立與鬥爭，這問題很嚴重，很難化解。但不論如何，國民黨一定要團結，勿在總統初選階段繼續發展階級對立，否則將對台灣最不利。

他說，不要看民主進步黨黨內總統初選也「殺到流血」，但民進黨的人選很快出爐，到時民進黨將團結，「不團結的國民黨難道就一定能贏？」所以，國民黨要好好團結，並在黨中央領導下，使兩岸關係和平，中華民國持續發展。

在活動開始前，記者詢問，媒體報導高雄市長韓國瑜勝選之夜未邀請同台。對此，王金平表示，不記得韓國瑜陣營是否曾通知。

中央社記者另在會後提問，有關「不用登記就參加選舉」的言論是否是針對韓國瑜？

對此，王金平說，這是黨中央的事，與韓國瑜沒關係，黨中央如此做法，「你不覺得奇怪嗎？」（編輯：戴光育）1080610