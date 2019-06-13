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力挺反送中 蘇貞昌：撐住香港守護台灣

最新更新：2019/06/13 13:12

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）香港政府欲修訂極具爭議的逃犯條例，「反送中」民眾走上街頭，與警方發生嚴重衝突。行政院長蘇貞昌今天表示，集權國家沒有人權概念、只有統治權的想法；他呼籲大家，一起撐住香港的自由民主。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天於行政院會後記者會轉述，蘇貞昌針對反送中運動表示，要努力守住台灣，因為這個國家在全世界被看重。

蘇貞昌表示，當年中國拿回香港，在「一國兩制」下，承諾50年不變，承諾尊重香港司法獨立。但是現在，大家看到香港警察對民眾開槍等作為，如同30年前的六四天安門事件，用坦克車碾過市民、碾過學生；集權國家完全沒有人權概念，只有一個統治權的想法。

蘇貞昌強調，台灣經過幾代人的犧牲和堅持，才有自由民主的台灣，「一定要守護台灣的自由民主」，也要為香港加油。他呼籲大家，一起撐住香港的自由民主，也請部會首長儘量對此發聲；行政院作為最高行政機關，有責任守護台灣，也要為香港的民主、自由加油。

香港政府推動修訂逃犯條例，掀起反對聲浪。繼9日「反送中」遊行後，12日再現抗議人潮，抗議民眾包圍立法會，最終演變成暴力衝突，警方動用催淚瓦斯和橡膠子彈驅離抗議民眾。

在抗議聲浪中，原訂二讀逃犯條例草案的立法會宣布取消議程。最新統計顯示，在昨天的嚴重衝突中，傷者增至79人。（編輯：李信寬）1080613

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