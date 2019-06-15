駁違建戶可加入包租代管 營建署：須合法房屋

（中央社記者余祥台北15日電）內政部營建署今天說，目前推動社會住宅包租代管，明確規定必須是合法房屋，對於吉家網董事長李同榮指違建戶也能加入包租代管說法，易造成誤解，混淆視聽，深表遺憾。

風傳媒引用新新聞報導，吉家網董事長李同榮指出違建戶也能加入包租代管出租，是政府帶頭違紀造成的現象。李同榮直言，內政部預計在8年之內大規模補貼屋主與包租代管業者，補貼預算高達約300億元，但政府砸大錢，卻只有極為微薄的成效。

內政部營建署透過新聞稿表示，政府推動的「社會住宅包租代管」，累計至今年5月31日止，媒合的戶數共4223戶，依規定出租的住宅必須擁有合法房屋證明。

營建署說，近來有少數不肖房東或業務人員，試圖以違建假造合約，詐領包租代管的補助，地方政府已依約追回房東及業者相關補助款，並加以罰款，交由司法機關調查偵辦中。

營建署強調，第2期的社會住宅包租代管計畫，已增加須填具屋況及租屋安全檢核表的機制，政府會嚴正把關，加強審查案件，以杜絕造假不法行為。

針對李同榮指稱補貼預算高達300億元，營建署表示，包租代管是論件計酬，媒合一戶才補貼一戶，目前核銷金額總計2.4億元，已協助4000餘戶家庭，其中又有6成為弱勢家庭，不應被斷章取義為花大錢買政績。

營建署表示，社會住宅包租代管為新興計畫，政府與民間多處於學習及磨合階段，政府願意虛心接受各界建議及批評，但對於報導採用少數人士的片面說詞，抹煞政府照顧青年及弱勢安居的決心，營建署深表遺憾。（編輯：郭萍英）1080615