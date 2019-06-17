參加行政院會被拍風波 郭台銘為韓國瑜抱屈

（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）高雄市長韓國瑜日前參加行政院會，事後不滿遭拍攝動作細節並放上網路公布，鴻海董事長郭台銘今天參訪南投縣立棒球場，受訪時主動為韓國瑜抱屈。

郭台銘宣布投入國民黨總統初選後，妻子曾馨瑩今天第一次陪跑競選行程就選擇「回南投娘家」，陸續前往捐款資助的南投縣立棒球場參訪、拜訪南投縣議會及南投縣政府、與工、商、農、觀光業座談、參拜竹山鎮紫南宮、南投市慶福寺、草屯鎮敦和宮，展現高人氣。

今天是曾馨瑩首次陪跑行程，甚至座談回憶往事一度眼眶泛紅落淚，對此，郭台銘在南投縣議會受訪說，這就是太太一直不願拋頭露面最大原因，曾馨瑩不擅長與媒體及外界打交道，她希望被好好保護，但今天「回娘家」她支持，至於未來是否仍參與行程則還沒溝通。

媒體詢問曾馨瑩立場轉為支持郭台銘參加國民黨總統初選的關鍵轉折。曾馨瑩表示，通常身為太太角色都會反對，但身為一名母親、太太，她覺得這是一條非常艱辛的路，且這段時間看到丈夫每天不眠不休，真的非常堅定「要做這件事」，讓她也很感動，因此尊重郭台銘的決定，且兩人是夫妻，她應該陪伴他。

郭台銘說，近期勤跑全國各地，心中規劃各地產業鏈，以南投來說，有非常好的人文與環境、氣候，在南投發展軟體工業、創新研發都是選項；雖然目前尚未定案，但每到一處，心中牽掛就是如何提升當地經濟、讓年輕人不要離鄉工作，盼當選後為台灣重新規劃藍圖。

郭台銘受訪時主動為高雄市長韓國瑜抱屈。他說，不同黨派的韓國瑜出席行政院會，被用兩個鏡頭拍攝動作細節再公布網路，行政院長蘇貞昌也算是老台北縣長，蘇貞昌過去是「做事的人」，沒想到現在這麼政治，變成會鬥爭的人，「如果我是總統，明天就換掉這種行政院長」。（編輯：翁翠萍）1080617