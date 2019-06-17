更多編輯台推薦新聞：
李琴峰入圍日本芥川獎 直木獎首度全是女性入圍
文化

李琴峰入圍日本芥川獎 直木獎首度全是女性入圍

圖輯／反送中百萬港人再次怒吼 鏡頭下的焦慮與盼望
兩岸

圖輯／反送中百萬港人再次怒吼 鏡頭下的焦慮與盼望

台灣蘭花排出世界地圖 風靡日內瓦外交圈
國際

台灣蘭花排出世界地圖 風靡日內瓦外交圈

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情
產經

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

港人反送中 蔡總統：民主自由人權捍衛到底

最新更新：2019/06/17 15:49

（中央社澎湖縣17日電）對於港人民上街頭「反送中」，總統蔡英文今天表示，對於民主、自由、人權的普世價值會捍衛到底；對於在野黨卻在此時參加海峽論壇，總統也說「做為一個台灣人都覺得情何以堪」。

蔡總統今天前往澎湖參拜柯蔡宗祠濟陽堂、訪視鐵線社區關懷據點，及參拜馬公天后宮。對於昨日香港人民上街頭「反送中」，蔡總統受訪回應表示，這顯現出香港人民對於追求自由跟人權的堅定決心。全世界關切自由民主的人也都密切關注香港的發展，台灣也不例外。對於民主、自由、人權的普世價值，我們捍衛到底。

蔡總統表示，要提醒香港政府，政府存在的目的，就是守護人民所期待的自由跟民主，也希望香港政府要回應，而且要重視香港人民所表達出強烈守住香港民主、守住香港人權的意願。

對於國民黨副主席曾永權日前提及「讓中華民國消失的其實是民進黨事」說法，總統也回應指出，我們的國號還是中華民國，遵循的是中華民國的憲政體制。在民主社會，政黨之間在國內從事民主競爭，但對外必須要有一致立場。

現在香港人民走上街頭，去爭取自己的民主、自己的自由，希望能夠守住作為一個現代公民的基本民主、自由、言論跟人權。然而，在野黨卻在此時參加海峽論壇，對政府也多所批評跟攻擊，「真的不太恰當，做為一個台灣人都覺得情何以堪」。

對於澎湖推動地方建設，蔡總統提到，在海水淡化上，在立委楊曜持續爭取下，4000噸海水淡化廠已完工，還有新的擴建6000噸海水淡化機組計畫要開始進行，因此澎湖供水等問題都不再困難。另外，澎湖與嘉義、台灣本島的交通船，現在正在規劃，希望未來盡早到位，讓澎湖鄉親往返台灣本島可以更便利。

總統說，每次來澎湖都感覺這實在是非常漂亮的地方。擔任總統沒時間休假，如果可以休假，她會來澎湖，「這裡真的是個好地方」，東西很好吃，還有人情及溫暖。包括行政院政務委員張景森、內政部長徐國勇、澎湖縣長賴峰偉及立法委員楊曜今天陪同出席行程。(編輯:孫承武)1080617

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報