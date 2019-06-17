港人反送中 蔡總統：民主自由人權捍衛到底

（中央社澎湖縣17日電）對於港人民上街頭「反送中」，總統蔡英文今天表示，對於民主、自由、人權的普世價值會捍衛到底；對於在野黨卻在此時參加海峽論壇，總統也說「做為一個台灣人都覺得情何以堪」。

蔡總統今天前往澎湖參拜柯蔡宗祠濟陽堂、訪視鐵線社區關懷據點，及參拜馬公天后宮。對於昨日香港人民上街頭「反送中」，蔡總統受訪回應表示，這顯現出香港人民對於追求自由跟人權的堅定決心。全世界關切自由民主的人也都密切關注香港的發展，台灣也不例外。對於民主、自由、人權的普世價值，我們捍衛到底。

蔡總統表示，要提醒香港政府，政府存在的目的，就是守護人民所期待的自由跟民主，也希望香港政府要回應，而且要重視香港人民所表達出強烈守住香港民主、守住香港人權的意願。

對於國民黨副主席曾永權日前提及「讓中華民國消失的其實是民進黨事」說法，總統也回應指出，我們的國號還是中華民國，遵循的是中華民國的憲政體制。在民主社會，政黨之間在國內從事民主競爭，但對外必須要有一致立場。

現在香港人民走上街頭，去爭取自己的民主、自己的自由，希望能夠守住作為一個現代公民的基本民主、自由、言論跟人權。然而，在野黨卻在此時參加海峽論壇，對政府也多所批評跟攻擊，「真的不太恰當，做為一個台灣人都覺得情何以堪」。

對於澎湖推動地方建設，蔡總統提到，在海水淡化上，在立委楊曜持續爭取下，4000噸海水淡化廠已完工，還有新的擴建6000噸海水淡化機組計畫要開始進行，因此澎湖供水等問題都不再困難。另外，澎湖與嘉義、台灣本島的交通船，現在正在規劃，希望未來盡早到位，讓澎湖鄉親往返台灣本島可以更便利。

總統說，每次來澎湖都感覺這實在是非常漂亮的地方。擔任總統沒時間休假，如果可以休假，她會來澎湖，「這裡真的是個好地方」，東西很好吃，還有人情及溫暖。包括行政院政務委員張景森、內政部長徐國勇、澎湖縣長賴峰偉及立法委員楊曜今天陪同出席行程。(編輯:孫承武)1080617