洪永泰稱初選民調烏龍 民進黨釋疑反駁

（中央社記者葉素萍台北17日電）已退休台大教授洪永泰指民進黨總統初選民調是一大烏龍；民進黨今天提出問答釋疑，並說分析這次民調資料，無論採行何種市話與手機樣本比例，都不影響勝負結果。

洪永泰日前撰文，指2019年6月13日民進黨中央黨部寫下了台灣民調史上最黑暗的一天。在明知母體之中住宅電話和手機的結構比例並非相等的情況下，民進黨中央黨部強行以一對一的比例合併雙底冊電話調查資料，目的只為了讓某一個候選人在總統提名初選中獲勝。

民進黨今天提出總統初選民調釋疑問答回應指出，民調中心分析這次初選民調資料，無論是採用市話調查、手機調查，還是市話手機各半調查，任何一種調查方式的結果，都與此次總統初選的勝負判定一致，換言之，無論採行何種市話與手機樣本比例，都不會影響這次初選勝負結果。

對於洪永泰指民進黨總統初選民調是一大烏龍，民進黨說，民調中心自2011年率先在全國性民調中加入手機調查，每年都執行超過50次全國性電話民調，採行市話與手機各半的調查方式為經數據分析產出的作法，並非隨性所致，且經過多次選舉結果驗證可行。

民進黨說，洪永泰所謂的「唯市話族」、「市話與手機並用」、「唯手機族」的比例僅是洪個人研究推估，並不是官方統計資料，「洪教授的個人推估經過多少次實際調查或選舉結果驗證，可以證明是比較好的抽樣或加權方法，值得全國各民調單位統一採納應用」，這是洪永泰在指控別人民調烏龍前，應該先回答的問題。

民進黨指出，洪永泰曾擔任國民黨「政情與選舉研究中心」召集人，負責操盤國民黨的民調。若洪永泰如此重視抽樣理論，應該建議國民黨初選加入手機，否則他主張的那30%的「唯手機族」將無從表達意見。

對於外界質疑5家民調結果一致且相近，民進黨說，這次總統初選民調方式，各執行單位的成功樣本高達3200份以上（95%信心水準下，抽樣誤差為正負1.7個百分點），民調中心抽樣提供給5家民調單位同時訪問，在相同抽樣架構、相同問卷題目、相同訪問原則、相同訪員訓練，相同加權方式下執行。有相近民調結果才顯見這次民調品質值得信賴，如果5家單位民調結果差異過大，那才值得擔憂。

民進黨說，初選期間，雙方支持者呼籲大家熱情在家顧電話，因此表態率較高或本黨候選人支持率較高，是可以預見的。

網路上流傳一份來源不明的表格，認為在重新計算後，前行政院長賴清德小贏總統蔡英文。民進黨說，那份表格刻意模仿黨發布的新聞稿，將數據胡亂加減，自冠名詞，故意混淆視聽；這是假訊息資訊戰，要破壞總統初選民調公正性。

另外，有民調工作者認為這是一個史上最離奇、最違反社會大眾直覺的總統初選民調；民進黨說，所謂民調專家卻不相信候選人所派專家代表全程參與查核見證下，用科學方法所得到的民調結果，只相信所謂的大眾直覺，且在沒有證據情況下，用「離奇」、「有機關」等字眼影射，不是專業民調工作者所應有的評論方式。（編輯：張均懋）1080617