防治登革熱 陳其邁19日高雄召開防疫會議

（中央社記者顧荃台北18日電）高雄市爆發本土登革熱疫情，行政院長蘇貞昌日前指示副院長陳其邁成立專案小組協助防疫，陳其邁並將在明天南下高雄召開防役會議；對於高雄防疫所需的經費，也將在現場作出回應。

衛福部今天發出開會通知，明天將由陳其邁領軍，率衛福部、環保署、國防部等相關部會南下，在位於高雄的行政院南部聯合服務中心召開「重要蚊媒傳染病防治協助地方專案小組第一次會議」，討論防治登革熱相關措施。

知情人士表示，對於近期的登革熱疫情，蘇貞昌認為防疫工作不分中央地方，考量陳其邁有醫師與流行病學背景，且對高雄也相當熟悉，指派陳其邁督導成立專案小組，協助地方防疫。

由於高雄近期疫情嚴峻，專案小組的首要之務就是協助高雄，讓疫情不要再擴大。知情人士說，陳其邁已召開專案小組會前會，決定明天到高雄舉行跨部會防疫會議，並邀請高雄市政府與會。

另外，高雄市與行政院近日為了登革熱防疫經費多次交鋒，高雄市長韓國瑜向中央爭取5300萬元，知情人士表示，對於高雄需要的防疫經費與資源，政院將在明天會議現場做出回應。（編輯：林沂鋒）1080618