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首頁 / 政治

國軍辦理婚育喪登記 戶政所將協助通報申請補助

最新更新：2019/06/19 13:38

（中央社記者王承中台北19日電）內政部戶政司副司長鄭信偉今天表示，國軍人員自7月1日起辦理結婚、新生兒出生或家屬死亡登記，戶政事務所將協助通報國防部申請婚、育、喪、殮等相關補助。

內政部今天召開例行記者會，與會的鄭信偉表示，自7月1日起，國軍人員或國軍人員遺族至戶政事務所辦理結婚、出生或死亡登記時，只要表明身分，將可透過「戶政一站式服務」，由戶政事務所主動協助通報國防部，申請結婚、生育、喪葬及殮葬等補助。

他指出，如果不需要再補附其他佐證文件，國軍財務單位會在收到申請資料之日起5個工作日內，完成審核撥付作業。

為了落實政府數位化服務轉型，透過戶政機關一站式服務，達成「一處收件，全程服務」目標。內政部表示，近年持續擴大跨機關服務範圍，民國104年7月起與衛福部健保署合作，推動跨機關申請健保卡或健保退保通報服務，去年7月起和勞動部勞保局合作，提供通報申請勞保或國保生育給付、勞保家屬死亡給付。今年再與國防部合作，7月起也將提供4項跨機關便民服務。

內政部指出，為節省民眾往返奔波不同機關的時間，內政部未來將持續與各機關合作，提供更多一站式便民服務，希望透過戶政的感動服務，讓民眾生活更加便利。（編輯：蘇志宗）1080619

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