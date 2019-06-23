蔡總統：一起把錯假訊息從台灣社會移除

（中央社記者葉素萍台北23日電）總統蔡英文今天說，針對假訊息，政府從立法、行政雙管齊下，更堅實的法律基礎，更強化的執法，再加上國際合作，「我們會一起把錯假訊息從台灣社會移除」。

時代力量立委黃國昌與「館長」陳之漢23日下午在凱達格蘭大道舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，號召民眾一起站出來。

蔡總統今天透過臉書貼文指出，「把每一天總統的工作做好，才對得起人民的託付」，她說，今天早上她參加了泛太平洋暨東南亞婦女協會的國際年會，和來自20個國家的代表交流台灣推動婦女賦權的經驗。下午則要到嘉義，前往第一線視察秋行軍蟲防疫工作，也了解在地長照、觀光產業的近況。

她提到，今天在台北，還有一場由館長和朋友們發起的遊行。謝謝所有發起活動的人，傳達出對中國滲透台灣媒體的憂慮。她相信，台灣社會對這個議題的警覺，會因此而提高。

蔡總統說，因應對媒體、對台灣各個層面的威脅滲透，政府正在持續強化國家安全。今年以來，已經通過國家安全法、國家機密保護法、兩岸人民關係條例、刑法等法律的修正。有了法律的授權，行政部門就可以據此強化國安措施，保護國家安全。

她說，針對假訊息，政府也同樣從立法、行政雙管齊下。更堅實的法律基礎，更強化的執法，再加上國際合作，「我們會一起把錯假訊息從台灣社會移除」；她並說，期待媒體朋友一起努力、堅守自由民主價值、拒絕統戰。（編輯：蘇志宗）1080623