政院駁韓國瑜 台南大地震張善政沒編200億救災

（中央社記者顧荃台北22日電）高雄市長韓國瑜今天說，前行政院長張善政曾撥款200億元幫助台南震災，認為救災不該有政黨之分；行政院官員回應表示，這根本是烏龍說法，並無此事，不解韓國瑜為何要製造假訊息。

投入國民黨2020總統初選，韓國瑜今天在台中造勢場合上表示，行政院對高雄登革熱「幸災樂禍」，並舉例說，前行政院長張善政曾撥款新台幣200億元協助2016年台南大地震重建，他認為行政院對地方災害態度不該因政黨有區別。

行政院官員今晚表示，建議韓國瑜的幕僚準備資料要用功，所謂2016年台南大地震行政院撥款200億元，根本是烏龍說法。

政院官員指出，2016年2月6日台南震災，行政院核給台南32.7億元；張善政曾提出匡列200億「安家固園計畫」改善土壤液化問題，但僅止於構想階段，行政院並未核定通過計畫、無編列預算，台南市府根本無從申請，所以台南市府災後重建經費以社會善款為主，並無中央撥款200億給台南震災一事。

他說，這些事實，只要上台前Google一下，都可以立即查詢到是被踢爆過的烏龍說法，實在不解韓國瑜為何會把錯誤說法又在造勢台上做不實傳播，製造假訊息。

至於高雄市登革熱防治經費，政院官員說，今年中央已提供高雄市例行性登革熱防治補助費861萬元，並於跨部會蚊媒會議提醒高雄市若有額外經費需求，請提報防治計畫申請。

他表示，6月14日週五晚間收到高雄市來函申請補助，衛福部週末加班審核計畫，18日報行政院，行政院隨即於19日核定補助5318億全數照准，行政院長蘇貞昌還指派具有醫學公衛背景的副院長陳其邁，南下高雄召開專案小組會議，協助防疫。中央以最快效率回應地方需求，何來「幸災樂禍」之說。（編輯：林孟汝）1080622