徐永明主張自提總統候選人 時力：下週討論

（中央社記者陳俊華台北24日電）時代力量立委徐永明在決策委員會提案，應儘速召集黨代表大會，討論是否自提總統候選人。時力今天說，提案將在下週討論；作為在野黨應以一致標準檢驗各方候選人，但主權立場親中的絕不支持。

徐永明上週在時力決策委員會提案指出：「2020總統大選即將於明年1月舉行，為求本黨長遠發展，回應支持者期許成長茁壯之目標。提案本黨應自提總統、副總統候選人，此係重大決策，建議是否提名，應儘速召集黨代表大會，由黨代表辯論議決。」

時代力量中央黨部上午透過新聞稿表示，對於2020總統大選，時力認為，確保台灣的主權、民主和自由是時力最優先的考量，也相信是黨內外所有支持台灣主權的朋友共同的目標。至於如何達到這個目標，現階段各種意見仍有待討論，時力也持開放態度。

時力表示，上週決策會議的共識是，時力作為在野黨，應站在監督的立場，待各方總統候選人出爐後，再用一致標準去檢視政見。目前可以確定的是，對於與時力基本價值不符的候選人，「例如主權立場親中，時代力量絕不會支持」。

至於自提人選的部分，時力指出，徐永明早在今年4月就曾主張，並在上週提案希望交付決策委員會討論，並非623凱道活動後才提出；因這星期不召開決策會議，徐永明的提案將在下週會議討論。

總統副總統選舉罷免法規定，政黨在最近任何一次總統、副總統或立法委員選舉，其所推薦候選人得票數達該次選舉有效票總和5%以上，可推薦一組總統、副總統候選人。時力在2016年立委選舉中，政黨票得票率為6.11%。（編輯：謝佳珍）1080624