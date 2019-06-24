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伴唱機授權爭議 柯建銘：著作權法將不予列案

最新更新：2019/06/24 20:19

（中央社記者陳俊華台北24日電）民進黨團總召柯建銘今天說，為解決伴唱機侵權問題提出著作權法修正草案，因外界疑慮，與政院溝通後決定臨時會將不予列案；政院將在2週內邀廠商及權利人代表，協商伴唱機授權問題。

民進黨立法院黨團總召柯建銘晚間在臉書發文表示，民進黨立院黨團與行政院取得共識，這次臨時會所提的著作權法部分條文修正草案，將不予列案。

柯建銘說，長輩們在活動中心唱歌，可能會被法律處罰的疑慮，民進黨團的立委們幾乎都感同身受，因此本於讓長輩安心唱歌，頤養天年的初衷，民進黨團提出著作權法的修法草案；然而來自各界對這次草案的疑慮及問題，民進黨團確實聽到了。

柯建銘表示，在經過黨團與行政院雙邊溝通後認為，對於這次著作權法的修法，仍有加強溝通的必要，行政院方面，已責成經濟部智慧局與權利人團體溝通組成專案小組，儘速協調伴唱機利用歌曲的授權與付費相關機制；民進黨團也在取得黨團共識後，「正式宣布，本次臨時會所提之著作權法修正案，將不予列案」。

柯建銘說，行政院將盡力在不傷害著作權人的心血為前提下，解決長輩們唱歌的問題，包括將在2週內邀集各廠牌伴唱機廠商與相關權利人代表協商伴唱機授權與付費問題，並邀請各縣市政府討論里民活動中心唱歌相關經費編列及運用問題。

柯建銘表示，事實上，這個問題長期未能妥善解決，因此盼藉由這次機會，就如何保護權利人的利益與公眾的利用，能與各界達成共識，共創互利雙贏，以期解決里民活動中心使用電腦伴唱機利用歌曲的問題。

他說，民進黨團要分別對擔憂不能安心唱歌的長輩們，及殫精竭慮的創作者們保證，兩邊都是要保護的對象，也請兩邊放心，民進黨團一定會與行政院通力合作，讓長輩能無憂無慮的高歌，創作者們的心血結晶也能得到應有保障。（編輯：趙蔚蘭）1080624

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