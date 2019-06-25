國政願景發表會今登場 朱立倫：不需臨時抱佛腳

（中央社記者余祥台北25日電）國民黨總統初選首場國政願景發表會今晚在高雄登場。前新北市長朱立倫上午說，雖然發表會像是朗誦比賽，但他會就過去曾提出的政見，向大家報告；他也強調，自己有豐富、實際的行政經驗，不需要臨時抱佛腳準備。

朱立倫今天上午參加前衛生署長楊志良新書發表會。媒體詢問，國政願景發表會的提問階段，由黨中央預先公布題目，這樣的做法是否要預防有人「凸搥」，朱立倫反問，「不是嗎？」至於誰比較有可能出錯，朱立倫說，都有可能，「但通常不會有人先把題目告訴你，再請你去做朗誦比賽」。

外傳也參加發表會的高雄市長韓國瑜今晚將帶10位立委到場，朱立倫對此表示，他會邀請一些老朋友和在地志工參加，但不會特別請名人或貴賓到場。

對於近日有媒體民調指出，在黨內對比部分，韓國瑜勝出，但在黨外對比上，卻是由郭台銘勝出。朱立倫說，他最關心的是國民黨整體民調下滑，民進黨上升，這是最大的危機，黨內初選不但沒有提升國民黨參選人的戰力，反倒是黨內互打，產生嚴重後果，讓民進黨超越國民黨，贏得黨內初選卻丟掉大選。

前衛生署長楊志良說，今晚的國民黨初選政見會，他看到題目之後，覺得可以不用辦了，因為完全不接地氣，不知道台灣現在多少人吃不飽。國民黨每位參選人都適合當總統，鬥來鬥去乾脆抽籤決定算了。

朱立倫說，楊志良是他的老朋友，向來直言不諱；候選人應該要提出好的政見，用過去實戰經驗證明自己的治國能力給大家看，希望最後階段，大家都能努力朝這方向走。

也出席今天新書發表會的前行政院長張善政被媒體問到「韓張配」的可能性，他答說，很多熱心網友幫忙配了很多種組合，但他講過很多次，最近局勢變化多，現在最重要目標是讓民進黨不能繼續執政，要達到這個目標需要有好的策略。（編輯：李信寬）1080625