漁工遭非法仲介剝削 監委：印尼政府高度重視

（中央社記者王承中台北25日電）監察委員王美玉、王幼玲今天表示，兩人日前赴印尼考察，印尼政府對印尼籍漁工非法仲介及滯台印尼籍兒童人權問題高度重視，建議台灣加強外勞求助管道及資訊的宣導。

針對印尼漁工在台灣漁船工作的環境以及移工生育子女留置台灣衍生的兒童權益問題，王美玉、王幼玲於6月17日至21日赴印尼考察，拜會印尼海外勞工安置暨保護局、司法暨人權部及國家兒童保護委員會。

監委今天表示，截至2019年4月底止，台灣外籍勞工人數已逾70.6萬人，以印尼籍移工27萬890人為最多，其中有19萬8857人（占比74%）從事家庭看護工作。印尼政府對於漁工的非法仲介，及滯台印尼籍兒童的協助等重要的人權議題高度重視。

監委指出，印尼司法暨人權部肯定台灣對印尼籍移工的協助與照顧，並建議台灣加強外勞求助管道及資訊的宣導。而在拜會印尼海外勞工安置暨保護局過程中，也瞭解印尼已於去年修訂相關勞工法律，進行政府組織改造，整併原屬漁業單位的輸出漁工業務，以利整合管理單一窗口，以維護印尼國民權益為首要任務，此舉值得台灣相關單位予以考量。

針對外勞所生子女滯留台灣的問題，監委指出，在拜會國家兒童保護委員會後，初步獲得回應，該委員會將盡力協助處理，監督所屬社會部、婦女及兒童保護局及勞工部等相關機關積極溝通，協助接回孩子讓家屬照顧或機構安置。

監委表示，監察院基於監督政府的角色，在多起移工的調查案件發現諸多人權議題，因此親赴印尼考察，關切印尼勞工輸台、雙邊外勞業務合作情形及聯繫印尼官方有關印尼籍兒童滯台的安置等問題，相關議題都獲得印尼官方的關切，將持續監督政府和印尼的雙邊會談，共同維護、促進移工人權。（編輯：張均懋）1080625