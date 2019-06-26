工輔法將三讀 學生關心農地籲增設落日條款

（中央社記者陳俊華台北26日電）攸關農地工廠納管的工輔法部分條文修正草案將在立法院臨時會闖關，一群關心此議題的學生今天舉行記者會指出，若按現行版本農地違章工廠將就地合法，要求增設落日條款，否則等同無限期割地讓權，犧牲農業發展。

立法院長蘇嘉全明天下午將召集朝野協商，繼續研商工廠管理輔導法部分條文修正草案。蘇嘉全20日召集協商工輔法時表示，特定工廠登記證如果沒有設落日期限，業者就不會積極改善，要求行政部門回去檢討。

由多名來自不同大學、關心農地的學生組成的「反工輔法休惡跨校討論會」上午在立法院正門外舉行「跨校學生反對農地送終」記者會，並提出5點訴求，包括要求增加落日條款、修法應加入農委會及內政部觀點、拒絕工輔法架空國土計畫法、守護家鄉風景、保障糧食安全等。

台北大學不動產與城鄉環境學系學生陳謙說，工輔法中對於低污染工廠的認定標準，都是由經濟部自己認定，「但經濟部的標準真的能符合農地生態？」，他呼籲社會大眾一起關注農地工廠問題，也希望立委不要成為工廠得利者、綁架台灣農地未來的幫凶。

政治大學社會系學生林聖昌表示，身為彰化的孩子，看到這次工輔法修正，「只能說荒唐」；這些工廠不只威脅當地居民的生命安全，如果這些污染沒有被發現，田地上的作物最後會到大家的胃裡面，這次修法根本是讓工廠主成為「殖民者」，殖民全台灣的每個百姓，使自然資源受污染，更讓民眾被剝削。

政大台灣史研究所碩士研究生蘇淋齊說，所謂農地工廠創造經濟奇蹟，是壓榨農民所得後，進而逼迫農村子弟背棄農村文化，這就是歷史的不正義，可以說當時的政府是當時過錯的主要負責人，但這些違章工廠的業者，也是共犯結構的一環，剝削農業換來自身利益的既得利益者。（編輯：李信寬）1080626