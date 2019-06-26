工輔法27日拚三讀 柯建銘：落日條款會有共識

（中央社記者陳俊華台北26日電）民進黨團總召柯建銘今天說，立法院臨時會院會明天預計將處理攸關農地工廠納管的工廠輔導管理法修正草案，至於要不要設落日條款，朝野黨團已先交換意見，「會有共識」，明天可望三讀。

立法院長蘇嘉全明天下午2時將召集朝野協商，繼續研商工廠管理輔導法（工輔法）部分條文修正草案。蘇嘉全20日召集協商工輔法時，特定工廠登記證如果沒有設落日期限，業者就不會積極改善，要求行政部門回去檢討。

民進黨立法院黨團總召柯建銘下午向中央社記者表示，預計在明天臨時會院會中，將處理工輔法修正草案、法官法修正草案、平均地權條例部分條文修正草案等3項法案，預計院會在晚間10時前可以結束。

柯建銘說，工輔法要不要增設落日條款，朝野黨團已經事先交換過意見，「會有共識」，明天下午朝野協商時會做出決定；攸關淘汰不適任法官的法官法部分，還有10條條文需要在院會中表決處理。

為提升不動產實價登錄的即時性與正確性，初審通過的平均地權條例部分條文修正草案明定，買賣雙方在申請買賣移轉登記時，應共同申報登錄；若登錄資訊不實，最高可罰新台幣15萬元。（編輯：郭萍英）1080626