蔡總統：台灣農產品需建立行銷管道

（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）總統蔡英文今天前往宜蘭冬山視察當地茶葉生產時說，台灣農業最大的挑戰就是要建立行銷管道，她已請行政院農業委員會除要照顧好農業生產之外，也別忘了協助農民行銷。

蔡總統下午前往冬山鄉星源茶園參訪，並在當地青農的解說與帶領下，品嚐當地有名的「素馨紅茶」，並與基層農民座談。

蔡總統致詞時說，台灣農業的技術在亞洲沒有其他人比我們更強，但台灣人就是很會生產，卻忘了怎麼行銷，我們最大的挑戰就是要建立農業行銷管道；沒有行銷管道，農產品就不知要銷往到何處，也不知何時可以銷售出去，賣出多少價錢，依舊還是靠天吃飯的概念，所以她已拜託農委會，協助農民開拓市場。

蔡總統說，農委會過去幾年來真的都很努力，去年台灣出口的農產品，價值就達54億美金，很多國家的駐台代表告訴她，他們的國家很希望能進口台灣農產品，這些代表都認為台灣農產品品質很好、價格便宜，這就是台灣農業將來市場的所在，她希望能將台灣的農產品，賣到世界每個角落。

她指出，把相關農業組織變成營利化的公司組織，這確實是可以朝往的方向，過去農民都是把農作物賣給商人，只拿到一點錢，公司化後農民可以直接掌握銷售利潤，這是很重要的一個過程，現在年輕世代雖然叫農夫，但都受過現代教育，也知道消費者在哪，更擅長在網路上運作，她很期待農委會，要跟所有的農民坐下來談，提供最好的協助。

蔡總統說，自己對台灣生產的茶葉甚至咖啡在國際市場上都很有信心，我們可把這些優質產品經由細緻化包裝與行銷手段，這樣一定會有好價值。（編輯：吳佳穎）1080626