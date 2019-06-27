農地工廠納管輔導 業務量是地方嚴峻挑戰

（中央社記者蘇木春、王淑芬、吳哲豪、吳睿麒27日綜合報導）立法院會今天三讀修正通過工輔法部分條文，一些農地上低污染工廠將就地納管輔導，據地方政府統計，農地工廠集中的中西部，各縣市未登記但列管的工廠約在2000到4000家，輔導業務量對公部門來說是嚴峻挑戰。

據行政院指出，目前農地上的既存工廠估計有1.4萬公頃，三讀修正通過工輔法部分條文後，為了全盤管理、減少未登記工廠對環境衝擊，會採「全面納管、就地輔導」的作法來辦理。

這類的農地工廠大都集中在台灣中西部。台中市政府經濟發展局副局長李逸安表示，目前台中市內列管但未合法登記工廠約3000多家，而臨時登記工廠逾2000家。不過粗估「應登記工廠」（即未登記、也未被訪查列管的農地工廠）可能達到1萬6000家，政府正在做清查作業，也希望這些業者能主動申請納管。

李逸安說，因家數達1萬多家，且必須在2年內申請納管，業務量對公部門來說是嚴峻的挑戰。

他表示，業者設廠在農地上必須改善工安、環保設施，才有可能完全合法化，對於一些公司年營業額不到新台幣1000萬元的中小企業，可能投入改善就要逾500萬元，門檻不小，也是政府輔導過程中政府要和企業一起克服的。

彰化縣政府指出，彰化縣內臨登工廠有1568家，居全國第二名，至於縣內未登記工廠約有3000到4000家。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處代處長劉玉平表示，縣府上週才辦完5場工輔法修法後如何合法化的說明會，吸引超過2000名廠商參與。多數的廠商反映希望政府積極解決既存農地工廠的問題，協助業者合法經營、納管。

高雄市府經濟發展局工業輔導科指出，高雄市約原有4000家未登錄工廠，輔導後有逾1000家業者申請臨時工廠登記，經稽查還有約2000家業者未登記。

高雄市經發局技正許文豪說，未申請登記業者多為使用土地不符都市畫土地分區規定，市府持續稽查並輔導業者合法化。

他說，統計高雄市自105年到107年，市府已經裁罰約800家違章工廠，罰款金額逾新台幣2000萬元。經發局全力協助業者轉型為合法工廠，前提是業者應符合低污染等相關規定。

桃園市政府經濟發展局則表示，截止5月底，取得臨時工廠登記共407家，列管未登記工廠家數共619家，經濟部推估桃園市未登記工廠家數含臨時工廠登記約3000家。

桃園市新聞處長詹賀舜表示，這次工廠管理輔導修法通過，市府將配合中央政策推動，嚴格管制農地不再新設工廠，對於優良農地予以保護，其次，優先輔導已辦理臨時登記之工廠，而長期群聚、不危及公安以及無污染的工廠加以輔導等方向執行。

桃園市田園工廠創新協會理事長詹友綜表示，法案通過值得欣喜，但大家更重視接下來的執行效率，不是等到落日時間將至，才慌忙進行改善。他說，業者也希望政府能夠對像是大溪豆干、新竹米粉等在地特色產業予以規畫，若強行將地方特色產業遷入工業區，恐怕只會導致地方產業失色。

為納管設立於農地上的未登記工廠，工廠管理輔導法（工輔法）在民國99年修正後，開放補辦臨時工廠登記、劃設公告特定地區，至今核准臨時工廠登記7400多家，但成效有限，臨時工廠登記有效期限將在109年6月到期，因此行政院提出工輔法修正草案。

三讀通過條文明定，105年5月20日後不容許新增未登記工廠，105月5月19日前的既有未登記工廠，中高污染的工廠，將輔導遷廠、關廠或轉型。

而農地上的低污染零星工廠，則要在修法後2年內向地方政府申請納管，3年內提出工廠改善計畫，計畫核定後2年內改善完成；低污染既有未登記工廠要在修法後10年內完成改善，並取得「特定工廠登記」。（編輯：吳佳穎/李亨山）