外交部：美參院通過國防授權法 支持台美關係

（中央社記者顧荃台北28日電）美國參議院27日通過2020財政年度國防授權法，支持對台軍售，美國軍艦也應繼續定期通過台灣海峽。外交部表示，這再度展現美國國會對台美安全關係的支持，表達誠摯歡迎與感謝。

美國聯邦參議院院會於美東時間27日表決通過參院版「2020會計年度國防授權法案（NDAA 2020）」。

外交部表示，法案內容包括重申「台灣關係法」及「六項保證」、支持強化台美國防合作以及美對台軍售、依據「台灣旅行法」執行台美兩軍資深軍事人員交流、擴大在人道援助及災難救助（HA/DR）方面的合作、支持美軍醫療船停靠台灣作為「太平洋夥伴」（Pacific Partnership）任務的一部分、落實執行「亞洲再保證倡議法」對台承諾，以及要求美國防部及國務院就中國對台壓迫情形提交報告等。

外交部說，美國參、眾兩院近年來持續在年度國防授權法案中，積極推動提升台美軍事合作與交流，充分展現美國會兩院、兩黨對台灣國防安全的高度重視與支持。外交部將持續密切關注本法案後續審議情形，並與相關行政部門保持密切聯繫，以深化台美安全合作關係。（編輯：黃國倫）1080628