雄風飛彈之父韓光渭追思會 蔡總統頒褒揚令

（中央社記者游凱翔桃園2日電）「雄風飛彈之父」韓光渭院士追思會今天舉行，總統蔡英文頒發旌忠狀及褒揚令。蔡總統表示，韓光渭成功研發雄風一、二型飛彈，若沒有他，就沒有現在擁有精準打擊能力的雄三飛彈。

有「雄風飛彈之父」美譽的前雄風計畫主持人韓光渭日前高齡89歲在美國逝世，追思會今天在桃園龍潭舉行，蔡總統出席並頒發旌忠狀、褒揚令，表彰韓光渭為國防及學術發展的貢獻。

蔡總統致詞表示，今天她代表國家頒贈褒揚令給大家敬愛的韓光渭，韓光渭的學歷相當豐富，是國內唯一兼具將軍身分的中央研究院院士，而韓光渭將他一身的青春歲月，貢獻給國家跟教育，無論是國防、學術都有很大成就。

蔡總統表示，韓光渭是雄風飛彈之父，成功研發雄風一、二型飛彈，如果沒有他，就沒有現在擁有精準打擊能力雄風三型飛彈。同時韓光渭也曾任教海軍工程學院、交通大學、台灣大學及元智大學，替國家培育無數優秀人才，也共同為了台灣的未來在努力，因此她要代表國家，對於韓光渭的貢獻，致上最深的敬意跟感謝。

國家中山科學研究院表示，韓光渭早年就讀海軍機械學校，爾後赴美取得美國海軍研究院電機博士學位後歸國服務，並於民國53年當選第二屆十大傑出青年，後於55年至84年於中科院服務，更於服務期間獲選為中央研究院院士，堪為中科院研發人員的表率。

中科院指出，韓光渭擔任雄風計畫主持人期間，成功研發雄風一型、雄風二型飛彈，素有「雄風飛彈之父」的美譽，也為今天的雄風飛彈奠下成功的基礎，對於海軍制海武器建立及維護國家安全有重大貢獻。（編輯：張均懋）1080702