公民割草行動申借場地 高市府拒絕

（中央社記者王淑芬高雄2日電）推動罷韓行動的社群公民割草行動擬於7月6日於高雄駁二藝術特區舉辦「公民假日草市」活動，但向市府商借場地被拒。文化局聲明依據相關管理規定，未便同意政治相關活動申請。

公民割草行動預計7月6日下午在駁二蓬萊B10倉庫辦「公民假日草市」活動，將邀市民、公民團體及各專業領域人士演講，並結合文創市集、植物攤販與藝文表演。

公民割草行動在媒體群組發布聲明，指透過民進黨高雄市議員林智鴻日前口頭先向文化局申請借用場地，今天補提書面申請。但日前已被「口頭」拒絕。

公民割草行動以市長韓國瑜在日前造勢會表示7月6日沒有任何造勢會、邀請韓粉到高雄觀光旅遊，批評韓刻意運用造勢與媒體優勢打壓不同聲音，甚至不允許公民團體以公民論壇結合市集形式，駁回假日草市場地申請，質疑有失韓所稱尊重及包容不同意見的說法。

公民割草行動強調，民主是社會各種聲音所組成，籲韓不要辜負民主，讓高雄成了一言堂。

拒絕公民割草行動借用場地一事，文化局回應，經檢視主辦單位提供的企劃書，除邀請政治人物外，活動內容包含發放罷免小卡等活動，屬政治活動無誤。

文化局依據高雄市政府文化局駁二藝術特區管理注意事項第三點，「駁二本特區僅提供藝文、文創相關團體活動、問卷申請；政治、宗教等相關活動，恕不接受申請。」，未便同意該項活動場地申請。

文化局表示，駁二截至2日下班前尚未收到申請公文紙本。至於前述管理注意事項，是為維護駁二特區環境整潔秩序及提供民眾安全、舒適場所而訂定，且行之有年，並無針對特定對象。

公民割草行動和台灣基進黨1日聯合召開記者會並宣布罷韓行動第一階段連署書達標，回收即將達到3萬份。（編輯：翁翠萍）1080702