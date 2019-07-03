洪慈庸林昶佐宣布競選連任立委

（中央社記者陳俊華台北3日電）時代力量立委洪慈庸、林昶佐今天宣布競選連任，時代力量黨主席邱顯智說，5席立委都獲評鑑為優秀立委，盼選民能繼續支持讓兩人順利連任；時力現任3席區域立委中，只剩黃國昌未表態是否參選。

時代力量今天舉行記者會，現任立委洪慈庸（台中市后里、潭子、大雅、神岡）、林昶佐（台北市中正、萬華）正式宣布競選連任，盼以現任累積的選舉、議題經驗及能量，帶動區域立委選情。

時代力量黨主席邱顯智表示，5席立委每年都獲公督盟評鑑為優秀立委，且不只在國會認真問政，在地方也認真服務選區、爭取建設，盼選民能繼續支持，讓兩位優質立委順利連任。

邱顯智說，肯定林昶佐對進步價值的堅持，包括同婚立法、西藏人權運動等，連做音樂都得到金曲獎肯定；洪慈庸優異表現，有許多艱困無助的民眾都會找洪慈庸陳情，就連懷孕時都還頂著大肚子跑選區，讓人相當敬佩。

洪慈庸指出，時力在公共事務上撐起討論空間，期盼時力擴大席次，成為真正的關鍵少數；當初勇敢站出來，真的帶動年輕人參政的動力和機會，不分黨派都相信青年參政是可能的；用新方式經營基層，讓立委回歸問政專業，而不是靠利益靠綁樁，慢慢讓地方政治不那麼混濁。

林昶佐表示，不放棄爭取多一分支持、讓理想更進一步的任何機會；同時，也讓更多新生代、跨領域對政治抱有理想的人加入團隊，盼透過創意與科技，發揮更好的效率與社會溝通，爭取更多人支持進步、改革的理念，一步步打破傳統政治框架。

洪慈庸指出，2020大選對時代力量是階段性的考驗，「是否能從基層長出來？」「是否能證明時力不只能號召群眾，也有辦法走入人群，獲得最大支持？」林昶佐說，他和洪慈庸決定拚連任，絕對會站在捍衛台灣民主自由的這一邊，和所有同樣懷抱進步價值的夥伴並肩作戰。（編輯：蘇志宗）1080703