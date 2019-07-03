王金平憂初選遭綠營操作 吳敦義：邀他當總督導

（中央社記者余祥台北3日電）針對前立法院長王金平擔憂綠營操作國民黨總統初選民調，國民黨主席吳敦義今天在中常會裁示，將請副主席曾永權邀請王金平擔任民調小組的總督導。

未參與黨內總統初選的王金平建議黨中央向社會公開說明本次調查取樣的特殊性，並提出因應策略防範，降低對手陣營意圖影響初選的策略攻勢。

國民黨發言人歐陽龍在中常會後轉述指出，吳敦義在會中裁示，將請副主席曾永權邀請王金平擔任民調小組的總督導，並獲得中常委一致同意。

針對王金平的質疑，國民黨組發會主委李哲華表示，昨天已花很多時間跟5位參選人代表、民調執行的專家學者、民調機構、選監小組開會，已經把可能的狀況和外界的疑慮都說明的很清楚。

李哲華表示，國民黨總統初選民調是從民國107年中華電信最新家戶用戶電話號碼644萬多筆中，進行抽樣，5家民調公司各抽出有效樣本3000份，「比中樂透3碼的機率還低」，因此民進黨是策略性放消息，要製造國民黨初選紛爭，試圖影響之後的整合工作，司馬昭之心人盡皆知。

李哲華呼籲國民黨支持者，在初選民調執行期間8日至14日，多留在家中等電話，避免讓民進黨得逞。

國民黨民調執行小組召集人黃德福表示，國民黨是公平公正、公開透明在辦理民調作業，也把整個過程都攤開讓參選人了解，就是為了避免民調成為紛爭的開始，希望當結果公布時，能成為近日閒言閒語的結束。

黃德福指出，國民黨總統初選民調問卷分為甲卷、乙卷，甲卷是黨內互比題型在前、政黨對比題型在後，乙卷則是政黨對比題型在前、黨內互比題型在後。

黃德福說，當民眾接到電話民調時，須回答支持對象的全名，若以暱稱回答，譬如支持郭董、韓總，他們會請訪員再重述一次選項。

至於若有民眾回答非誰不投或唯一支持某人，黃德福說，這種情況同樣算數，基本上只會回答到一題政黨對比題型，其他的題目的回答則被視為「都不支持」。

有關民調執行期間若發生爭議的解決方式，黃德福說，已經與所有參選人達成共識，「當天的爭議，當天解決」，可調出訪問紀錄等作為依據。（編輯：李信寬）1080703