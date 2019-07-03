郭朱交鋒互指對方不足 韓國瑜：我完全同意

（中央社記者劉冠廷台北3日電）國民黨總統初選參選人郭台銘今天重申0到6歲孩子國家養，他一定做得到，且不惜散盡家產；另一位參選人朱立倫則說，要務實可行，以郭台銘的身家只能負責一年左右，這是蠻嚴重的事。

郭台銘與朱立倫在政見會交鋒，韓國瑜表示，郭台銘與朱立倫互相指責對方不足的地方，他個人完全都同意。

國民黨總統初選第3場國政願景電視發表會今天舉行，5位參選人郭台銘、韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中針對經濟、財政、能源與環境4大議題交鋒。

郭台銘日前提出0至6歲國家養的政見，朱立倫今天在政見會申論階段質疑那是社會主義做法；郭台銘反擊，他有信心一定做到，若籌措財源不如預期，他會用自己的財產墊支，散盡家產也在所不惜。

第2階段問答，題目採事先公布，並現場抽出2題，首題為如何維持財政穩健、租稅公平。朱立倫回答時，仍關注郭台銘所主張的0到6歲國家養的議題，朱立倫說，財富是買不到20年的經驗，請郭台銘說清楚0到6歲孩子國家養這件事。

對於郭台銘提出的新生兒等數據，朱立倫指出，「感覺郭台銘的幕僚都想害你」，包括台灣一年新生兒是20萬不是18萬，0到6歲共有121萬多人，不是108萬；他早就主張課富人稅，可課80億到150億，郭台銘以為六大基金可以拿來發，在場那麼多立委，怎麼沒人告訴郭台銘，這錢是不能拿來發幼兒的，因為這是專款專用。

朱立倫說，這是預算的ABC，這些資訊在請教專家了解後，就會知道可不可能或務實可行，否則郭台銘承諾要負責0到6歲的孩子，「以你的身家大概只能負責一年左右」，這也是蠻嚴重的事情。

談起財政問題，郭台銘則說，大家都在講財政，其實真正的問題不是財政是經濟，國家財政要好一定要增加財源，如果經濟發展不起來，企業賺不到錢，人民過不好，政府怎麼可能有收入。

郭台銘指出，如果他當選總統，會創造優良的投資環境，讓企業有投資方向，讓國家有方向感，且也要發展下一代科技，打造未來新興產業，可以發展的方向至少有10個，稱為新十大建設，經過新十大建設，改善投資環境後，以及他帶領的國家隊打世界盃，企業的利潤會增加，也會給員工很好的薪水。

他強調，他若當總統，會把餅做大，不用過度擔心財務不足；政府的資產，很多都藏在各部會底下，不同名義的資金，有人號稱小金庫，他會解決這個問題，不要坐在金山、銀山上當乞丐。

面對郭台銘與朱立倫的交鋒，韓國瑜表示，郭台銘與朱立倫互相指責對方不足的地方，他個人完全都同意。

韓國瑜接著說，財政是庶政之母，若財政做不好什麼都做不好；政府應重新檢討綜所稅稅基以及稅率結構，規劃稅率全面調降。很多企業家覺得賺錢不容易，不太願意加薪給勞工，所以應該要相挺，政府挺金融界，金融界挺中小企業，中小企業則挺勞工。

韓國瑜指出，如何讓企業界幫勞工加薪，須提出獎勵措施，如營所稅稅率調降的補償給予企業主，讓企業主願意幫勞工加薪，形成善良的循環；他也認為，地方稅收偏低，需要調整。

韓國瑜說，年金改革對軍公教不盡公平，是「獨眼龍的改革」，開源與節流需並重，相信政府的財政收入，一定會越來越穩定。（編輯：謝佳珍）1080703