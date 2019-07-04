國軍包商疑涉洩密 國防部：官兵主動向上級反映

（中央社記者王承中台北4日電）國防部今天針對國軍包商疑洩密給中共遭收押表示，本案是官兵察覺張姓負責人承攬國軍工程標案，內容雖未涉機密，但行為舉止違常，立即向上級反映，目前正由司法單位偵審。

根據聯合報今天報導指出，調查局長期監控發現，國內一家工程公司張姓負責人與林姓合夥人疑被中共吸收，藉承攬國軍工程機會涉嫌刺探軍機，上月搜索公司並帶回張、林與被接觸的軍方人士訊問，初步認定涉洩漏或交付機密給中共，移送高檢署複訊，依違反國安法聲押獲准。

國防部今天發布新聞稿表示，本案是由官兵察覺異常，主動檢舉，張姓負責人承攬國軍工程標案，內容雖未涉及機敏工項，但施工期間行止違常，官兵便立即向上級反映，由保防部門及國安單位共同調查，全案由司法單位偵審釐清中。

國防部指出，因應中共對台滲透蒐情無所不用其極，國防部近年持續強化反情報教育，本案是單位主動檢舉不法，顯示國軍官兵具備保防安全警覺，並能及時回報應處，方得阻卻不法。

國防部表示，當前國家安全威脅日益嚴峻，國軍反制敵諜滲透不容絲毫鬆懈，除持續落實保防教育，深化國軍安全警覺，嚴密各項安全管控機制，續秉國安團隊互助合作模式，強化預警情資通報及統合聯防功能，有效落實肅諜工作，確維國家安全目標。（編輯：郭萍英）1080704