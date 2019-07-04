試辦俄羅斯免簽來台延長1年 天數放寬至21天

（中央社記者侯姿瑩台北4日電）外交部領事事務局今天表示，試辦泰國、汶萊、菲律賓、俄羅斯國民來台免簽措施將再延長1年；其中，俄羅斯民眾免簽來台的停留天數將從14天放寬至21天，其他3國則維持14天。

外交部2日發布新聞稿指出，外交部於5月24日邀集國安、移民、警政、調查、觀光及經貿等機關，召開跨部會會議，共同研商調整對「新南向政策」目標國及俄羅斯簽證待遇。經報奉行政院核定，自8月1日起，延長試辦泰國、汶萊、菲律賓、俄羅斯國民來台免簽證措施，至明年7月31日止；屆期前將視執行成效評估是否繼續試辦。

領務局局長陳俊賢今天表示，泰國、菲律賓、汶萊民眾免簽來台停留天數將維持14天，俄羅斯的部分將從14天延長至21天。

他進一步指出，根據試辦的結果，俄羅斯民眾免簽來台，幾乎沒有違規案例，俄國旅客的消費力、購買力也相對較高，盼藉由延長免簽來台停留的天數，吸引優質旅客來台。

此外，外交部指出，政府自民國105年起，陸續給予「新南向政策」目標國簽證便利待遇。實施以來，新南向國家國民來台人數穩定成長，107年來台人次突破新高，達到260萬7982人次，較106年229萬5493人增加31萬2489人次，成長率達13.61%。另外，台、俄於今年5月24日重啟直航，延長試辦對俄免簽，可望吸引更多俄國旅客來台觀光，擴大兩國人民互動與交流。（編輯：趙蔚蘭）1080704