郭台銘用身家墊政策 朱立倫：恐踩期約賄選紅線

（中央社記者余祥台北4日電）國民黨總統初選參選人朱立倫和郭台銘昨天在政見會上多次針對「0至6歲國家養」財源交鋒。朱立倫今天提醒郭台銘，參選時宣稱擬以個人財產墊付福利政策，很可能不小心踩到「期約賄選」的紅線。

對外界質疑先墊付有違預算法，郭台銘對此表示，台灣很多東西不能進步，「立法院很重要」，立法時間很冗長，很多法令不合理應修改，他決心改變，如果不改變，以現行法令，當總統一點權力都沒有。他提出概念就是要創新，會修法突破法的限制。

朱立倫在臉書指出，郭台銘昨天政見會上提出計畫以富人稅與主權基金籌措財源，照顧下一代，甚至承諾在財源不足時，願意拿出龐大家產墊付，「散盡家財也在所不惜」，他佩服郭董的一腔熱血。

朱立倫說，但政策不能只靠佩服或是激情感動，還需對數字的掌握，對法令的嫻熟，所以他藉首輪答題的機會，提醒郭董實際兒少人口比他說得多、富人稅的規模比他想得少；而各種主權基金源於全民，運用上也受到許多法令規範，即便貴為總統，也不可能一聲令下說用就用。

朱立倫指出，他還來不及提醒的是，郭董平時樂善好施是善事一件，但參選時宣稱擬以個人財產墊付福利政策，很可能不小心踩到「期約賄選」的紅線。

「這就是法治！政府從來就不是私人企業，更不可以等同於私人企業。」朱立倫說，企業開疆拓土可以豪氣干雲，因為用的是自己的錢；政治家必須面對各種法規制度的制衡，因為用的是每一位納稅人的錢，影響的是全民。

朱立倫說，他一直相信，以郭董的執行力、魄力，與對國家社會的熱心，一定能在公共領域做出重大貢獻，但在熱情魄力以外，郭董還需補課學習，公共事務治理諸多法令限制的背後理據。

朱立倫說，2020台灣要好，必須換下不接地氣的蔡政府。而國民黨要打贏這場選戰，不僅自己不能分裂，還需要爭取更多年輕人與中間選民認同。目前韓粉與郭粉陷入激情纏鬥，各自大喊「非誰不投」，導致階級與世代的對立，讓人非常擔心。

朱立倫最後呼籲，執政靠團隊，不能單靠個人明星；國政要藍圖，不能靠口號激情，盼大家給中道穩健、政策專業的朱立倫一個機會。

不過，國民黨副主席郝龍斌今天說，他贊同郭台銘提出0至6歲國家養政見，他在臉書上指出，郭台銘在昨天的政見會上，把0到6歲新生兒由政府養的財源說得很清楚，透過開徵富人稅、提高政府基金投報率、整合現有社會福利資源等方式著手，且同步發展台灣的大健康產業作為未來政府的長期財源。

郝龍斌認為，若是以國家的能量推動絕對可行，重點非在預算，而是在分配，「預算就像時間，擠一擠就有。」他很期待不分政黨都能支持這項政策，畢竟在面對台灣少子化已成為實質國安危機的當下，沒有人能夠置身事外。（編輯：楊凱翔）1080704