醫療噴射專機後送無管理辦法 監院要衛福部檢討

（中央社記者王承中台北4日電）監察委員江綺雯、方萬富今天表示，金門醫療後送由醫療噴射專機執行，但有關航空器救護裝備及組員資格的規範，仍採行救護直升機管理辦法，監院要求衛福部應檢討研議修法。

去年9月21日，金門呂姓民眾突發心肌梗塞需後送急救，但病人還未到金門尚義機場便休克，搶救無效。江綺雯、方萬富立案調查，監察院今天通過兩人所提調查報告，要求衛福部檢討，並請行政院督同所屬主計總處、國發會及人事行政總處協同研議改善。

江綺雯、方萬富下午召開記者會表示，家屬陳情在後送過程中，因金門地區常駐醫療噴射專機無法搭載救命儀器，且醫院醫護人員操作疏失等，以致病患在停機坪休克搶救無效過世。

監委指出，目前金門縣政府救護航空器駐地備勤計畫採購案，由飛特立公司簽約，提供「醫療噴射專機」全日駐地備勤執行緊急醫療後送服務，然而契約對規範航空器救護裝備的規格及組員資格，還是採用現行「救護直升機管理辦法」為履約管理。

監委表示，救護直升機管理辦法僅適用於直升機，並不適用也無法規範現階段駐地備勤的醫療噴射專機，衛福部應研議修法或訂定相關適當法規因應。

監委也指出，調查發現，金門醫院對緊急醫療後送的人員訓練上，未給予充足的儀器操作及病患後送過程緊應變訓練，即賦予隨機執行後送緊急照護任務，導致有不諳儀器操作及應變不當等疏失，難辭管理不力、監督不周的責任。（編輯：林沂鋒）1080704