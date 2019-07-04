立院臨時會法案清倉 管碧玲：提前清理戰場

（中央社記者劉冠廷、陳俊華台北4日電）立法院臨時會今天落幕，民進黨立法院黨團幹事長管碧玲表示，民進黨完成很多歷史責任，除著作權法修正草案，其他17項法案全部通過，下會期將審總預算案，等於是提前清理戰場。

民進黨立法院黨團總召柯建銘等67人提請召開的立法院臨時會，3週的臨時會從6月17日到7月5日，除了因外界還有不同意見的著作權法修正草案未三讀外，提前一天順利通過18件議案，包括法律案17案、大法官人事同意權同意權行使事項1案。立法院長蘇嘉全今天表示，感謝朝野黨團、立委以及相關部會的共同努力，本次臨時會到此結束。

本次臨時會共通過18件議案，包括法律案17案、大法官人事同意權同意權行使事項1案。

柯建銘等人提出召開臨時會的議案分為五大類，在「強化國安護民主」部分有公民投票法，設公投日與大選脫鉤、攸關退將赴陸管制的台灣地區與大陸地區人民關係條例、加重洩密刑責的國安法，以及政治檔案條例。

「產業創新與調整」部分，則有延長租稅優惠的產業創新條例、納管農地工廠的工廠管理輔導法、因應美中貿易戰與鼓勵台商回台投資的「境外資金匯回管理運用及課稅條例」，及降低農漁產品關稅以爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的海關進口稅則。

「簡政便民」部分，有俗稱「名模條款」的薪資所得計算方式修正、新增長照扣除額的所得稅法、實價登錄責任回歸買、賣雙方的平均地權條例；「提高司法公信力」部分，有大法官人事同意權、淘汰不適任法官的法官法、設下防逃機制的刑事訴訟法；「防制假訊息危害」部分的農產品市場交易法、糧食管理法等。除了簡政便民部分的著作權法未三讀外，其餘議案均順利通過。

管碧玲表示，這次臨時會中，在司法改革、國家安全、歷史真相三大部分，幾乎是開始歷史新頁，她感到欣慰，關關難關關過，所有黨團預計要通過的法案全部順利通過，立法院長蘇嘉全主持的朝野協商很成功，感謝所有委員努力。

管碧玲說，最重要的是國民黨從鷹派變成理性領導，也是一個轉折，選舉年國民黨也怕站在民意的對立面，用溫和派的立委當幹部，也是這次臨時會能順利的一個因素；原本以為政治檔案條例審查過程「會打一架」，但協商後僅剩6條文保留，最後也順利三讀，「感謝他們，讓國家向前走」。

管碧玲表示，這次臨時會的法案選擇與議程安排，民進黨團把很多歷史責任完成，下會期將審中央政府總預算案，等於是提前清理戰場，臨時會比正常會期還要吃重，幾乎是多了一個會期。

管碧玲也說，但過程中民進黨也背負一些代價，例如工廠管理輔導法修法，是為解決農地工廠歷史留下來的問題；平均地權條例修正實價登錄制度，也被抹黑成是站在建商那邊，這2個法案民進黨被誤解、被抹黑，立委們都很辛苦，在持續溝通後，社會陸續出現很多公道聲音。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則表示，這次臨時會，民進黨顯得非常霸道，不會尊重少數，例如昨天在處理海關進口稅則時，在農產品的降稅部分，就是不合理的，國民黨團強力反對，民進黨也不理，就是要強行通過，國民黨想替政府把關，但民進黨不為所動。

曾銘宗也舉出這次臨時會處理的公投法說，公投是制衡政府施政失能的最後手段，民進黨過去長期都在使用，但執政之後就翻臉，將公投法修成殘廢，讓以後幾乎無法成案；希望民眾能夠睜大眼睛檢視，民進黨在執政後多數暴力所產生的後遺症。（編輯：楊凱翔）1080704