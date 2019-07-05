吳敦義：初選民調經參選人同意 外界無理由質疑

（中央社記者王承中台北5日電）國民黨主席吳敦義今天對總統初選民調作業表示，5位參選人都同意接受，外界實在沒有任何理由提出質疑，他擔任黨主席也不可能為任何參選人做不公不義的事，留下醜陋的紀錄。

中國國民黨總統初選民調將在8日至14日展開，吳敦義、國民黨副主席兼秘書長曾永權，以及民調執行小組召集人黃德福今天上午在國民黨中央召開記者會，說明國民黨總統初選民調相關事宜。

吳敦義表示，國民黨有史以來第一次辦理的總統選舉黨內初選民調即將在8日到14日舉行，最近這段時間黨內同志或民眾都對國民黨民調作業表達深切的關心，甚至也有些質疑，網路上更有許多不實的謠言，意圖醜化國民黨的民調作業。

吳敦義指出，黨中央在2日邀請5位總統初選參選人或其代表，一起開會確認民調作業的流程，在當天的會議中，民調執行小組都盡可能地將參選人所提建議納入民調作業規範中，令人欣慰的是，會議的結論都得到大家一致的共識。

他說，5位參選人都同意接受的民調作業，外界實在沒有任何理由提出質疑，編造不實的謠言，以訛傳訛，意圖藉此分化國民黨內的團結。

吳敦義表示，建立一個公正嚴謹的民調，是黨內初選最重要也最關鍵的一步，黨中央、5位參選人的陣營、民調執行小組的專家學者與各民調公司都以臨淵履薄的心情一起來努力，國民黨有完全的信心能對黨史上第一次最大規模、最關鍵的初選民調立下重要的典範。

他指出，擔任黨主席，一定要保持公正、公平、公開，他並沒有自己參選的動機，也不可能會為任何一名參選人做不公不義的事情，留下歷史醜陋的紀錄，所有從事民調過程的人，一定會本於大公無私的心情，請大家放心。

對於是否還會邀請前立法院長王金平擔任民調小組總督導，吳敦義表示，不只有意邀請，上週中常會也一致通過邀請王金平擔任總督導，因為王金平曾對民調表示關注，希望王金平能夠應邀來做總督導，最公正客觀，目前王金平還未有正面回應，但他還是會請曾永權繼續邀請。（編輯：林興盟）1080705