超高齡社會如何解 楊志良促總統參選人提應對

前衛生署長楊志良（圖）5日表示，台灣即將邁入超高齡社會，但到目前為止非常遺憾還沒聽聞明年總統選舉有任何一位想爭大位的人說要如何解決，期盼各參選人提出應對。中央社記者范正祥攝 108年7月5日

（中央社記者范正祥台北5日電）前衛生署長楊志良今天在一場公民會議表示，台灣即將邁入超高齡社會，但到目前為止非常遺憾還沒聽聞明年總統選舉有任何一位想爭大位的人說要如何解決，期盼各參選人提出應對。

台灣高齡化政策暨產業發展協會在立法院群賢樓大禮堂舉辦「台灣超高齡審議式民主公民會議」，邀請產、官、學、研、學生、公民等各領域國民運用公民審議方式，共同探討「超高齡社會發展法」立法方向，以因應未來台灣超高齡社會。

該協會指出，根據國家發展委員會人口發展推估，2026年台灣將成為超高齡社會，每5人之中，就有1位是老人；加上少子女化的發展，15至64歲青壯人口自2015年達最高鋒後開始下降，預估到了2030年台灣老年人口將增至559萬人。

擔任台灣高齡化政策暨產業發展協會理事長的楊志良說，推動「超高齡社會發展法」立法，不是為了高齡者，而是為了現在青壯年者，「好比是今年50歲者最少還要活在未來超高齡社會30年，今年30歲者最少還要活在未來超高齡社會60年」，所以這是一部為了年輕人未來的立法，不是為了現在80或90歲者的立法。

楊志良指出，台灣已有「老人福利法」和「長期照顧服務法」等法關注長者福利和長照問題，但是並無針對超高齡社會來臨制定相關基本法條。推動「超高齡社會發展法」立法，這部是發展法，不是救濟老人之法，救濟老人是屬於長照問題。

在這場公民會議中，楊志良也表示，覺得非常遺憾，至今朝野所有總統參選人，似乎只想到選票，沒有一個人提到再過幾年台灣就是超高齡社會，如何應對。

楊志良說，總統蔡英文或許可以不提超高齡社會，因為她最多再任4年總統，但國民黨總統參選人，要有志氣當8年總統，那時台灣已經是超高齡社會。（編輯：黃國倫）1080705