柯文哲：兩岸關係困難 雙方都有堅持

台北市長柯文哲（左2）7日應成功大學EMBA校友會邀請，上午在成功大學演講，進場前接受媒體訪問時說，現在兩岸關係還是困難，雙方都有堅持。也可以說其實沒有兩岸關係，只有中美對抗、國際大局下的台灣問題。中央社記者楊思瑞攝 108年7月7日

（中央社記者楊思瑞台南7日電）台北市長柯文哲今天上午在台南接受媒體訪問時表示，現在兩岸關係還是困難，雙方都有堅持。也可以說其實沒有兩岸關係，只有中美對抗、國際大局下的台灣問題。

柯文哲應成功大學EMBA校友會邀請，上午在成功大學以「從醫生到市長之路，談跨界管理」為題演講，進入會場前接受媒體訪問時，被問到前往上海參加雙城論壇，自評是否對參與2020年總統選舉有加分作用。

柯文哲表示，現階段的兩岸關係還是困難，因為雙方都有堅持。後來更發現其實沒有所謂的兩岸關係，只有在中美對抗、國際大局下的台灣問題。例如在這次的中美貿易大戰，後來統計中國對美國輸出金額前20名的公司中，台商就有8、9家，佔了快一半。

他說，有大陸台商向他反映，訂單掉了快1/3；結果中美貿易大戰，倒楣的卻是台灣，在這種情況下，台灣要以小搏大很困難。

有媒體詢問為這次在雙城論壇的表現打幾分時，柯文哲表示，自己為自己打分數很奇怪。還有媒體詢問與國台辦主任劉結一見面時的直播烏龍事件是否有影響，柯文哲表示，這應該有扣一、兩分。（編輯：陳俊碩）1080707