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拜訪姊妹市達拉斯郡 鄭文燦盼促成兩地直航

最新更新：2019/07/09 16:21
桃園市長鄭文燦（左4）赴美考察，在當地時間8日前往參訪DART（Dallas Area Rapid Transit）捷運公司，雙方針對如何維持高品質服務卻保持親民價格，以及如何整合城市間不同的運輸系統等議題深入討論。（桃園市政府提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年7月9日
桃園市長鄭文燦（左4）赴美考察，在當地時間8日前往參訪DART（Dallas Area Rapid Transit）捷運公司，雙方針對如何維持高品質服務卻保持親民價格，以及如何整合城市間不同的運輸系統等議題深入討論。（桃園市政府提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年7月9日

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市長鄭文燦率團前往美國參訪，他在當地時間8日上午前往姊妹市達拉斯郡政府拜訪，希望雙方在航運及產業等面向有更多交流，也將向航空業者轉達當地僑胞期望，盼促成兩地直航。

鄭文燦在6日至17日期間赴美考察，他在美國時間8日上午前往達拉斯郡政府拜訪郡長詹金斯（Clay Jenkins），鄭文燦表示，桃園市和達拉斯郡政府在2007年簽訂姐妹市，不但兩地機場是姐妹機場、兩市捷運公司也是姐妹公司。

鄭文燦說，桃園與達拉斯除皆為空運中心樞紐，達拉斯-沃斯堡國際機場（Dallas Fort Worth International Airport）也是全美空運中心，正在推動航空城計畫的桃園市，盼望將來在航運、產業、文化等面向能有更多交流，鄭文燦也邀請郡長詹金斯來台訪問開創更多可能。

鄭文燦隨後則前往參訪DART(Dallas Area Rapid Transit)捷運公司，他指出，桃園捷運公司於2011年與DART公司簽訂姊妹公司，DART捷運公司執行長湯瑪斯（Gary C. Thomas）曾來台3次，更參訪台灣高鐵、桃園捷運及台北捷運等系統，對於串連機場與都會區的捷運路網相當感興趣，也看好桃捷未來發展。

鄭文燦表示，席間雙方更針對如何維持高品質服務卻保持親民價格，以及如何整合城市間不同的運輸系統等議題深入討論，桃園與達拉斯面對很多共同的挑戰，包括綠色運輸、環保及系統整合問題，希望未來能和DART公司有更多的互動與交流。

鄭文燦受邀出席達福地區台商會晚宴指出，桃園是台灣航運發展重心，達拉斯則是美國空運的中心，也期待長榮航空、華航或是即將開始營運的星宇航空，未來能多利用達拉斯機場作為進入美國的樞紐，回國後也將向航空業轉達當地僑胞的期望，促成兩地直航。（編輯：張銘坤）1080709

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