落實司法改革 民團籲採陪審制及民選法官

台灣陪審團協會理事長吳景欽（右）、法治時報社長黃越宏（左）12日在立法院舉行記者會表示，台灣司法急需重大改革，只有實施陪審團制度，杜絕當前司法弊病，讓人民擁有真正公平的司法審判制度，才是真的司法改革。中央社記者施宗暉攝 108年7月12日

（中央社記者王揚宇台北12日電）司法院日前公布輿情調查結果，僅不到3成民眾對司法改革成效表示滿意；台灣陪審團協會今天表示，實施陪審團制度能杜絕現在的司法弊病，也應考慮施行民選法官制度。

司法院8日公布最新的「司法輿情現況調查」結果，對法官表示信任的比率為38.4%，另有27%民眾對於政府當前的司法改革成效表示滿意，抱持負面觀感的民眾仍占多數。

台灣陪審團協會理事長吳景欽、法治時報社長黃越宏今天在立法院舉辦「政策不治病根，司法信任低；陪審團及民選法官才是真改革」記者會。

台灣陪審團協會表示，僅不到3成民眾對執政黨的司法改革表示滿意，看出司法改革的政策與方向並非人民心中所想，若司法院要落實不良法官淘汰機制，應考慮施行民選法官制度，由人民票選出法官，不良者不續聘，可定期汰除不良法官。

台灣陪審團協會指出，台灣司法急需重大改革，只有實施陪審團制度，杜絕現在的司法弊病，讓人民擁有真正公平的司法審判制度，才是真的司法改革。（編輯：蘇龍麒）1080712