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傳採購百輛M109A6自走砲車 陸軍：勿揣測

最新更新：2019/07/12 19:15

（中央社記者游凱翔台北12日電）媒體今天報導，國軍除了向美國購買M1A2T戰車，也將向美國採購M109A6自走砲車；陸軍司令部回應，各項軍事建案會審慎評估規劃並辦理，目的在滿足建軍備戰所需，籲各界勿揣測。

自由時報報導，除了M1A2T戰車外，國軍也將向美國採購約100輛的M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲車。

陸軍司令部下午回應，陸軍依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛作戰構想，針對區域情勢變化，前瞻未來敵情威脅，以快速提升戰力，滿足作戰需求。

陸軍司令部表示，各項軍事建案，依 「打、裝、編、訓」建軍思維，結合國防自主政策，通盤檢討納入「五年兵力整建」與「十年建軍構想」，審慎評估規劃辦理武獲作業，以滿足建軍備戰所需，籲請國人放心、並懇請各界勿妄加揣測。

目前陸軍砲兵部隊現役火砲主力，包括M109A2及A5自走砲、M114輪型牽引砲，以及M110A2八吋自走砲，最年輕的是M109A5，民國85年台海危機時向美採購、87年撥交台灣，目前已服役21年。

M109A6配備自動射擊管制系統、GPS、地空無線電、自動射擊管制等設備，主要武裝配備為一門M284型155公釐/39倍徑榴砲，能夠發射M203/M203 A1型裝藥，最大射程可達3萬公尺，為極為先進的砲兵火力系統。（編輯：楊凱翔）1080712

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