F-16V戰機軍購案 國防部：依軍售程序辦理中

（中央社記者王承中台北13日電）美國議員表示國會可能很快收到售台F-16V戰機的請求，國防部發言人史順文今天針對F-16V軍購案表示，目前仍依照軍售程序辦理中。

總統蔡英文在紐約出席僑宴前於酒會會晤多位美國議員，眾議院外交委員會首席議員麥考爾會後受訪轉述參議員梅南德茲的說法，國會可能很快收到售台F-16V戰機的請求。

日前美國「外交政策」報導，F-16V戰機軍購案有望在8月有所進展。外交部表示，政府持續與美方保持聯繫，美方正進行相關審查程序。史順文今天告訴中央社記者，目前仍然依照軍售程序辦理中。

國防部4月證實將向美國採購66架F-16V戰機，國防部智庫國防安全研究院學者蘇紫雲日前指出，台東志航基地的F-5E戰機老舊，採購F-16V戰機可掛載更多武器，能有效壓制中國空軍及海軍；且根據美國公布的中國軍力報告書顯示，台東志航基地在中國S-400防空飛彈射程外，因此他認為，國軍可透過F-16V掌握區域空中優勢。

總統蔡英文曾在3月19日接見空軍子弟學校旅美加校友聯誼會回國參訪團時公開提及，新型F-16V戰機在性能、需求、後勤保養上，都有無可替代的優勢，是政府審慎評估後的決定。

目前空軍除向美方提出採購66架F-16V戰機外，也透過「鳳展計畫」將現有144架F-16A/B戰機升級為F-16V戰機，並在今年漢光演習的彰化戰備道起降任務中首度亮相。

F-16V戰機最大改良部分是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可同時執行搜索、追蹤，並鎖定多個目標，另外改裝新式的任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈，讓戰力大躍進。（編輯：楊玫寧）1080713