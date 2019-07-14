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朱立倫：15日民調出爐後 全黨團結一致

最新更新：2019/07/14 12:46
國民黨總統初選民調最後一天，國民黨總統初選參選人朱立倫（前左）14日到桃園市參拜廟宇，許多民眾夾道歡迎，搶著與他握手。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年7月14日
國民黨總統初選民調最後一天，國民黨總統初選參選人朱立倫（前左）14日到桃園市參拜廟宇，許多民眾夾道歡迎，搶著與他握手。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年7月14日

（中央社記者吳睿騏桃園14日電）國民黨總統初選參選人朱立倫今天到桃園市參拜廟宇，他強調，2020唯一變數，就是國民黨能不能團結，現在講任何變數，倒不如明天民調出爐後，全黨大家能夠放下成見，團結一致。‭

朱立倫說，2020總統大選最大的變數，就是國民黨會不會團結一致，只要國民黨團結，任何的難題都能夠克服，若不團結就可以打包。

國民黨總統初選民調最後一天，朱立倫回防桃園衝刺選情，他受訪重申，2020總統大選最大變數，就是國民黨能否團結一致。

國民黨總統初選民調將在今晚結束，明天上午8時拆封統計民調資料，預計上午11時，於國民黨中央黨部召開記者會，宣布總統初選民調勝出者。在初選民調的最後一天，朱立倫上午到桃園的景福宮、慈護宮及三聖宮等廟宇參拜，尋求桃園市民的支持。

對於記者詢問是否覺得這次的初選機制不公平，朱立倫表示，今天已經是民調的最後一天，就不要再談論公平或不公平，自己會全力以赴，明天民調出爐之後，讓全黨團結一致。

朱立倫表示，全黨甚至全台灣都知道，永遠堅持團結的是朱立倫。一路走來不斷呼籲大家團結一致，明天結果出爐之後，國民黨也要團結，自己會堅持理念。

對於自己不參加國民黨在中央黨部召開的記者會，朱立倫指出，會透過記者會的方式用比較完整的論述、完整的心情向支持者報告，也歡迎大家來參加。‭（編輯：方沛清）1080‬714

國民黨總統初選參選人朱立倫（中）14日上午到桃園市景福宮參拜，受到熱情群眾的包圍。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年7月14日
國民黨總統初選參選人朱立倫（中）14日上午到桃園市景福宮參拜，受到熱情群眾的包圍。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年7月14日
國民黨總統初選民調最後一天，國民黨總統初選參選人朱立倫（前右2）14日回到桃園市參拜廟宇衝刺選情，他表示，2020總統大選最大變數，就是國民黨能否團結一致。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年7月14日
國民黨總統初選民調最後一天，國民黨總統初選參選人朱立倫（前右2）14日回到桃園市參拜廟宇衝刺選情，他表示，2020總統大選最大變數，就是國民黨能否團結一致。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年7月14日
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