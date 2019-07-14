陳菊會波士頓僑界：台灣需要更多新世代持續投入

（中央社記者葉素萍台北14日電）總統府秘書長陳菊今天透過臉書貼文分享在美國波士頓會見台灣同鄉會等僑界人士，她提到，台灣需要更多新世代持續投入，在不同的領域支撐台灣、壯大台灣。

陳菊隨同總統蔡英文出訪，但停留在美國，與僑界溝通，19日再與總統出訪團在美國丹佛會合。

陳菊今天在臉書貼文分享自己在波士頓的心得，她說，1979年美麗島事件發生前她來到波士頓，1987年她坐完6年黑牢後再度來到波士頓，相隔30年，這次是第3次來到這裏。

她說，波士頓不只是自由、豐富、多元而且科技人文兼具的現代都會，更是200多年前美國爭取獨立、爭取民主的起點；當時的北美人民認為，既然他們無法在殖民母國的英國國會選舉他們的代表，那麼英國政府就無權對他們統治、徵稅，於是北美人民喊出了「無代表、不納稅」，這句格言成為爭取民主歷史的重要里程碑，象徵著政府的權力來自人民的選舉、而且也要向人民負責。

陳菊說，她與立法院副院長蔡其昌、立委鍾孔炤到波士頓，就是要負起身為民選政府成員的責任，傾聽海外的台灣人們的意見，說明政府的政策。

她表示，看到來自波士頓地區台灣同鄉會、台灣人公共事務會、哈佛台灣同學會等成員，大家雖然來自不同專業領域、不同的背景，但是同樣關懷台灣，她內心很高興也很感激。

陳菊提到，大家不僅暢談轉型正義、婚姻平權、司法改革、生技產業與各項攸關國家未來的議題，更提出很多問題和建議，也表達對於假消息及紅色媒體的憂心。不可否認的是，台灣人辛苦爭取的自由民主、努力守護的國家主權，確實面臨前所未有的威脅，除了政府積極推動相關立法，更重要的是所有人團結一致，共同阻擋境外勢力的介入。

陳菊表示，正如同因為200多年前北美人民在麻薩諸塞州站起來爭取獨立與民主，才有今天強盛的美國；當初在美麗島時代爭取的種種，有的已經實現、有的只剩下一步之遙，但更重要的是，台灣需要更多新世代的持續投入，在不同的領域支撐台灣、壯大台灣，讓台灣的未來，可以在世界的舞台上繼續發光發熱。（編輯：郭萍英）1080714