共軍東南沿海軍演 總統：全程掌握謹慎處理

（中央社記者溫貴香聖克里斯多福及尼維斯14日電）總統蔡英文今天針對中國解放軍在東南沿海軍演表示，這是例行性軍事演習，「但竟然變成我每次出訪例行性軍事演習」，國軍全程掌握且非常謹慎處理。

蔡總統訪問聖克里斯多福及尼維斯（克國）第二天行程，下午到Christena渡輪船難紀念碑獻花、參觀尼維斯歷史博物館及美國開國元勳、憲法起草人之一、財經專家、美國首任財政部長漢密爾頓（Alexander Hamilton）的故居。

聯合報報導，據中共國防部官網訊息：「中國人民解放軍於近日位東南沿海等海空域組織演習。」由於近日中共官方頻頻針對美國售台武器發表強硬談話，甚至揚言制裁售台軍武的美國企業，共軍就發布「東南沿海軍演」訊息，似有向台灣和美國警告的意味。

總統下午參訪後受訪表示，她的了解是，這是例行性軍事演習，「但竟然變成我每次出訪例行性軍事演習」，但是我們的國軍都有全程掌握，對此事都非常謹慎的處理。

另一方面，蔡總統表示，維持區域和平穩定，是各方共同責任，也希望中國方面作為大國，對於維持區域和平穩定，可以認真看待。這些事情也提醒我們，國防的強化與自主、保衛自己能力的強化都是每天要持續進行的事情。

記者問蔡總統出訪前夕，美國宣布通過對台軍售案，時間點巧合。總統表示，她不覺得這個時間是刻意與出訪連結，而是美國國內的審查程序剛好到一個段落，可以對外宣布。我們持續與美方溝通國防需求，對於這次宣布軍售，我們也表示感謝。

被問到香港再度發生警民衝突且愈演愈烈，總統再度呼籲港府，一定要誠懇嚴肅面對香港人民對民主自由人權的訴求，真正有誠意的坐下來和香港人民好好溝通，也應該要重視人民訴求，相信這是香港人民很堅定的心意，希望香港政府能嚴肅面對。（編輯：陳彥鈞）1080715