迎戰韓式風格 民進黨打年輕牌強化政策對話

（中央社記者葉素萍台北15日電）國民黨今天公布總統初選由高雄市長韓國瑜勝出，民進黨也選在同一天宣布由林飛帆出任民進黨副秘書長的新人事，並延攬也是學運出身的呂家華，成立政策對話工作小組，主打年輕牌迎戰。

民進黨主席卓榮泰今天召開記者會，介紹太陽花學運領袖林飛帆、台灣青年公民論壇協會理事長呂家華加入民進黨團隊。卓榮泰說，在記者會前幾分鐘，他已經簽了林飛帆與呂家華的入黨申請書。

卓榮泰說，他相信這些新的力量，會在以後產生最大改變民進黨力量，未來民進黨需要更有正義感、更有批判性、更有執行力的年輕朋友加入。距離明年大選投票剩下179天，沒有一天可以耽誤停歇，要走向目標迎向勝利。

民進黨秘書長羅文嘉說，林飛帆將督導文宣、新聞、政策、青年、中國事務等部門相關工作；8月1日開始，民進黨中央黨部正式成立政策對話工作小組，呂家華將主持這個任務編組的工作小組。

未來如何領導政治資歷與選舉經驗比自己更深的黨務部門主管，31歲的林飛帆說，他不是用所謂領導的概念，而是在接下來一段時間，大家如何在不同位置上面，彼此相互支持支援，一起打好選戰。

37歲的呂家華說，這次受民進黨、林飛帆的邀請，找她一起協助，在政策擬定之前，讓不同的意見與需求對焦，讓具有突破性的政策可以更細緻、更周全。

羅文嘉表示，8月1日開始，中央黨部配合未來選戰模式，還有一些新的人事要向外界公布，都是非常優秀的年輕世代。

蔡英文總統陣營核心人士指出，韓國瑜有一群凝聚力很強的韓粉，這群韓粉看中天、顧電話，支持度才會衝這麼高，不過，韓國瑜的支持度沒有擴張性，對中間選民、年輕人毫無吸引力，這是未來韓國瑜在大選過程「最大的弱點」，也是他們會加強著墨的地方。

因應韓式風格，民進黨內幹部說，未來總統、立委候選人打選戰，處理施政績效、施政能力，要讓「庶民有感」，不能用「學者有感」的方式打選戰；未來府院發言風格、施政績效宣傳、總統立委選舉文宣，要用簡單易懂的方式，與人民對話。

民進黨立委郭正亮分析，韓國瑜有國民黨基本群眾與軍公教支持，再加上中下階層的力量，是國民黨有史以來用群眾動員，把軍公教與地方派系結合在一起的第一人，這一點，連前總統李登輝、馬英九都做不到，「韓國瑜能匯集的能量，不能輕忽」。

郭正亮認為，韓國瑜善於煽動、集結民怨，民進黨不能只看國家安全、兩岸、統獨等議題，要對照顧經濟弱勢提出作法，讓中小企業、農民、失業勞工、學貸很重的學生、新婚家庭感受到政府有在照顧他們。

他也說，這場選舉不能只從理性思考，要照顧百姓的情緒，對於網路聲量要更敏感，蔡總統也要表現出強勢，「我比你（韓國瑜）還會照顧弱勢者」。

民進黨立委羅致政說，蔡總統已經選過兩次，幾乎已被檢驗得差不多，而韓國瑜很多議題沒有被真正檢驗，包括農舍、政治承諾、政治獻金等，等韓國瑜成為總統候選人後，大家會用最高標準檢驗。（編輯：黃瑞弘／張均懋）1080715