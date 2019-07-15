罷免韓國瑜 高雄割草行動升級喊雙殺

Wecare高雄發起人尹立（右）15日宣布罷免高雄市長韓國瑜連署書突破13萬份，後續行動將升級，公民割草行動代表張書維（中）秀出新的割草圖樣「台灣黑熊」，強調代表高雄人的憤怒，並喊出口號「突破十三邁向三十」，達成讓韓「市長當不成，總統也落選」的「雙殺」效果。中央社記者王淑芬攝 108年7月15日

（中央社記者王淑芬高雄15日電）Wecare高雄等公民團體今天宣布罷免高雄市長韓國瑜連署書突破13萬份，後續行動將升級，並喊出口號「突破十三邁向三十」，達成讓韓「市長當不成，總統也落選」的「雙殺」效果。

韓國瑜今天在國民黨總統選舉初選勝出，公民割草行動及「Wecare高雄」上午在高雄市政府鳳山行政中心前棟長廊召開記者會，由Wecare高雄發起人尹立、「割草」代表張書維主持。割草行動秀出新的割草圖樣「台灣黑熊」，強調代表高雄人的憤怒。

張書維批評韓國瑜要選總卻不辭市長荒廢市政，要聯合所有罷免力量升級罷免活動。他也宣示罷韓務必斬「草除」根，行動將正式升級為「高雄提罷免、全台挺落選」；同時募資平台將上架，未來還有衣服、旗幟等商品，以募款新台幣1500萬元為目標，呼籲民眾支持。

對於罷韓行動升級具體做法，張書維表示，會緊鑼密鼓和罷韓團體分進合擊，走遍高雄38個行政區；「全台挺落選」部分，將集結100多個據點推動落選運動，達成韓「市長當不成，總統也落選」的「雙殺」效果。

尹立指出，韓國瑜就任市長至今203天，扣除週週造勢假日選總統，實際上班天數很短，韓背棄對市民的政治承諾，市政表現荒腔走板，包括目前高雄市登革熱疫情持續增溫，韓無心無能還敢說「要繼續擔任高雄市長、繼續領導城市」。

至於罷韓行動中有知名煎餅店老闆遭恐嚇，尹立說，韓去年的當選，代表市民承認他的合法地位，但韓無心市政；罷韓行動不會希望得到「反罷免者」同意，但他強調這是憲法賦與的公民權利，呼籲韓粉保持理性。

依公民割草行動提供資料，罷免程序分提議、連署、投票三階段。提議是1%公民數，即第一階段要有2萬2800份提議書；第二階段盼能達到30萬連署目標（以剔除不合格者），連署提議書要到市長就職一週年後才能提出。

第三階段等宣告罷免案成立才會辦理投票，選民數要有公民數的1/4。以高雄市去年底選舉公民228萬，罷免投票通過門檻大約是58萬票。(編輯:孫承武)1080715