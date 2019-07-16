紀錄片引發疑慮 促轉會：政治檔案均依法調用

（中央社記者王承中台北16日電）促轉會日前發佈紀錄片，針對媒體報導引起調查局官員對政治檔案使用的疑慮表示，影片中出現的檔案均屬已解密的政治檔案，促轉會依法向檔案局調用，呼籲相關機關平常心看待。

促轉會日前發布紀錄片「不是自己寫的日記」，還原80年代校園監控歷史。但有媒體報導指出，促轉會製作的影片中出現調查局的偵防彙報表以及調查員姓名，已打擊調查員士氣，並引起調查局官員對於政治檔案使用上的疑慮。

促轉會發布新聞稿表示，影片中出現的檔案，為依法向檔案管理局調用，屬已解密的政治檔案，促轉會對於相關檔案的運用與揭露，均依相關法令規定審慎辦理。這批檔案未來經檔案局陸續整理上線後，社會各界可依需求申請應用。

促轉會指出，這與其他國家檔案的徵集移轉無異，本意都是在透過檔案所紀錄的政府作為，促進大眾對於歷史與國家運作的理解，本為國家檔案徵集行之有年的政策，促轉會呼籲相關機關可以平常心看待此類常態運作。

促轉會表示，促轉會進行此類檔案徵集與歷史研究，絕非如報導所陳，意圖打擊調查員士氣或傷害調查員。促轉會工作重點是，透過反省過去歷史中，曾經以國家安全或面對外敵為由，對人民基本權利進行的箝制與破壞，確保未來政府不會重蹈覆轍，也不允許以目的正當化手段。

促轉會指出，在第六波的檔案移轉中，感謝調查局的大力協助與配合，在徵集、解密與調用進展相對順利。期待未來能與調查局建立更為良性的溝通平台，與不同世代、部門的同仁持續對話討論，持續為直面歷史、守護民主攜手努力。（編輯：楊凱翔）1080716