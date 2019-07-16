高潞：不慎摔下樓梯造成擔心 要說聲抱歉

（中央社記者陳俊華台北16日電）時代力量立委高潞．以用今天說，中午她在立法院樓梯間不小心摔下樓梯，隨行同仁為了扳回她，不慎也摔下樓梯，意外事件造成不必要的關注及不實報導，造成大家的緊張跟擔心，她要說聲抱歉。

立法院立委研究室所在的中興大樓，下午傳出激烈爭吵事件，目擊者指出，大約在下午2時，中興大樓9樓與10樓樓梯間，突然傳出女性尖叫聲，陳士章與高潞．以用兩人一前一後從樓梯間走出來，陳士章衣服領口也有扯破痕跡，因爭吵聲音太大，引來許多人圍觀，陳士章還大喊「快報警，她撕破我的衣服」。

目擊者轉述，高潞．以用從樓梯間走出，隨後兩人回到辦公室，仍不斷傳出爭吵聲，持續近20分鐘，還有女性大喊「不要抓我的手」。另一位目擊者則說，因為聽到尖叫聲，才到樓梯間去查看，還拾獲一付黑色粗框眼鏡，經其他辦公室助理轉交才送回高潞辦公室。

目擊者也說，多位立法院駐衛警搭電梯上樓查看，但沒有進到高潞．以用辦公室內。

高潞．以用傍晚透過聲明稿指出，今天中午傳出的新聞，造成大家的緊張跟擔心，「在這裡跟你們說聲抱歉」。

高潞．以用表示，今天中午為了要出席立法院外的行程籌畫會議，「在立法院中興大樓樓梯間不小心摔下樓梯；隨行同仁為了扳回我，不慎也摔下樓梯」，意外事件造成不必要的關注及不實報導，她要在此澄清；此外，國會辦公室主任並非報導指出的陳士章。（編輯：楊凱翔）1080716