內政部：新黨台聯無盟尚未完成法人登記

（中央社記者王承中台北17日電）內政部民政司副司長鄭英弘今天表示，目前全國285個政黨中，僅15個政黨完成法人登記，新黨、台聯、無黨團結聯盟、統促黨、綠黨、社民黨等未完成，呼籲在12月7日前完成登記。

鄭英弘上午出席內政部例行記者會時表示，依政黨法規定，過去依人民團體成立的政黨，應於今年12月7日前完成法人登記，目前全國285個政黨中，只有國民黨、民進黨、時代力量、親民黨等15個政黨完成，其餘包含新黨、台聯、無黨團結聯盟、統促黨、綠黨、社民黨等未完成法人登記。

鄭英弘指出，依政黨法規定，過去依人民團體法成立的政黨，應於今年12月7日前補正組織、章程及相關事項，並向地方法院辦理法人登記，屆期未完成或仍不符規定者，將依法廢止備案。提醒未完成法人登記的政黨儘速召開黨員大會修正章程。

鄭英弘表示，依政黨法規定，政黨應於每年5月31日前，向內政部提出上一年度財產及財務狀況決算書表，內政部政黨審議會於6月時決議，107年度政黨財務補申報最後期限為31日，需要申報的289個政黨中，僅有169個政黨提出申報，其中23個不合格，另有120個政黨仍未申報。

鄭英弘表示，政黨如不申報財務狀況或不依法定方式申報，經通知限期申報仍未申報者，依法將可處新台幣100萬元到500萬元的罰鍰；經通知限期補正而未補正，或經補正後仍不符規定者，將可處20萬元到100萬元的罰鍰，並得按次處罰。

媒體詢問，為何目前全國的政黨數為285個，與需要申報財務狀況的政黨數不同，鄭英弘表示，申報是針對去年政黨的財務狀況，到去年底全台灣共有289個政黨，但從今年1月至今，有9個政黨解散，並有5個政黨成立，合計285個政黨。（編輯：林興盟）1080717