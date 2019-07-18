港女命案 陸委會：支持平等互惠符合人權方案

大陸委員會副主委陳明祺18日表示，政府願就符合平等、互惠與人權的方案，與香港政府展開陳同佳案的司法互助。中央社記者沈朋達攝 108年7月18日

（中央社記者沈朋達台北18日電）港媒報導，陳同佳案被害人家屬日前向港府提出以「單次移交疑犯」等4項方案處理本案。陸委會副主委陳明祺今天表示，政府願就符合平等、互惠與人權的方案，展開司法互助。

大陸委員會副主委陳明祺18日在例行記者會中作上述表示。

香港01日前報導，潘曉穎父母6月底致函香港行政長官林鄭月娥，希望港府以「特事特辦」態度處理本案，信中提及：以「單次個案處理」方式，賦權香港法庭審理單一個案、港府以「行政指令方式」單次移交疑犯、賦予香港法庭域外法權，和勸說疑犯到台灣自首等4項方案。

陳明祺對此表示，伸張公理正義，是政府處理這起命案的一貫的立場，過去也曾幾次向港府提出司法互助的合作請求與會商，希望案件能早日解決，還給受害者家屬公道。但港府一直都沒有回應，陸委會對此深感遺憾。

他說，自港府宣布停止修訂逃犯條例後，陸委會注意到被害者家屬和香港各界都提出各項方案。

陳明祺強調，相關方案只要能符合平等、互惠，和確保人權的原則，政府都願意展開司法互助與合作。

他也呼籲，香港政府應積極尋求以個案方式處理，並正面看待、考慮相關方案，以利實現司法正義。（編輯：周慧盈）1080718